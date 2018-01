PM faz grande apreensão de drogas no Nossa Senhora Aparecida

Até granadas de efeito moral foram recolhidas pelos militares

CARATINGA – A Polícia Militar encontrou, na noite de sexta-feira (26), grande quantidade de drogas na rua Adolfo de Mattos, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Chamou atenção dos policiais o fato de também ter apreendido duas granadas de efeito moral.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que dois indivíduos teriam deixado certa quantidade de drogas em um lote vago, na rua Adolfo de Mattos. Os militares fizeram buscas e localizaram no referido lote, quatro barras de maconha, de 67 buchas, doze tabletes e um planta da mesma droga, além de duas balanças e adesivos com os dizeres ‘100% original’. Durante a operação foram localizadas duas granadas de uso das forças policiais do tipo GL 304 de efeito moral, “comumente usada em controles de distúrbios”, frisou a PM.

Segundo a PM, nos últimos dias foram feitas várias incursões no local motivadas pelas denúncias recebidas, relatando como sempre os denunciados como pessoas envolvidas no tráfico de drogas naquela região.

Foi rastreamento, mas os suspeitos não tinham sido encontrados até o final dessa edição.