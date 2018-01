COLUNA ABRINDO O JOGO

Saudades do BG

Enquanto pairam dúvidas sobre nosso esporte para 2018, principalmente em relação ao Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos (LCD), só nos resta recordar grandes momentos e times inesquecíveis do nosso futebol. Um dos mais marcantes sem dúvida foi o Bairro dos anos 80. Gerson, Zé Camelô, Rafael, Zé Pereira, Messivan, Zé Antônio, Toninho da Preta, Zé Carlos, Piquinho, Nenê, Branco, Simplício, Carlinhos, João Honório, César, Mauro e Hildo. Dificilmente veremos novamente um time que reúne tanta qualidade. Mais difícil ainda quando pensamos no Baleia que perdeu seu campo na enchente de 2003 e de lá pra cá não teve mais um lugar pra mandar seus jogos. Em consequência disso, um dos mais vitoriosos times do nosso futebol está ausente dos Regionais. Ficam as grandes lembranças de craques inesquecíveis e a esperança que um dia poderemos ter de volta o glorioso Bairro das Graças.

Mineiros: Raposa começou melhor



Embora a primeira fase do estadual seja fácil para os grandes, devido a disparidade técnica dos grandes para os pequenos, nem mesmo o líder Cruzeiro pode dizer que está no ponto. Afinal, com apenas três jogos disputados até agora e alguns jogadores para entraram nas equipes, a tendência é melhorarem o desempenho.

O América apostou em Rafael Moura para ser o “homem gol”, mas até o momento, a exemplo de Fred no Cruzeiro, não balançou as redes. Porém, contra o Boa Esporte terá nova oportunidade de provar seu faro de goleador.

O Cruzeiro lidera a competição. Mesmo depois da goleada sobre o Uberlândia, Mano Menezes saiu dizendo que poderia ter sido mais. Pode parecer exagero, mas ele tem uma certa razão, por incrível que pareça, o goleiro Felipe evitou um placar ainda maior. Contra o Tombense no Ipatingão Fred terá certamente novas chances de desencantar.

O Atlético ocupa apenas a 5ª posição na tabela com 04 pontos. Mas não dá pra dizer que esta decepcionando seu torcedor. Oswaldo Oliveira tem revezado entre titulares e reservas. Por mais que o torcedor queira ver sempre Elias, Ricardo Oliveira, Arouca, Roger Guedes em campo, é preciso entender que ainda não estão na forma ideal. Entretanto, já deu pra perceber que os reservar não estão à altura dos titulares.

Mengão campeão

A Copa São Paulo de futebol júnior ainda é a mais importante vitrine dos clubes para verem e exporem seus principais candidatos a craques. Infelizmente, na minha opinião, está uma competição inchada com muitos clubes de empresas. Porém, seu principal objetivo continua sendo cumprido. No campeão Flamengo, muitos são os nomes de jovens que podem ganhar uma oportunidade entre os profissionais. Nos últimos quatro anos o Rubro Negro faturou duas, sinal que o trabalho tem sido bem feito.

