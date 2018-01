Bandidos rendem vítimas e tomam celulares e dinheiro

DA REDAÇÃO – Uma bar localizado na rua Teófilo Fernandes, Centro, Ipanema, foi assaltado na noite desta quinta-feira (25). Os bandidos renderam as vítimas e tomaram seis celulares, documentos, cartões bancários e um cordão de prata. Segundo as vítimas, os autores fugiram levando entre R$ 3.500 e R$ 4.500.

Conforme as vítimas, elas estavam no bar, quando dois indivíduos encapuzados chegaram portando uma arma de fogo e uma faca. Eles mandaram que as vítimas se deitassem ao chão, recolheram os pertences e fugiram numa moto sentido ao bairro Nova Cidade.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.