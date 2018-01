PC conduz funcionário de loja que furtou celulares e os revendeu

CARATINGA – A Polícia Civil, em um trabalho feito por investigadores e com coordenação do delegado Nilson Belmiro, conseguiu recuperar três aparelhos celulares que haviam sido furtados por um funcionário de uma loja e revendidos para um terceiro.

O delegado explicou que o furto dos aparelhos aconteceu na última terça-feira (23) e nesta quinta-feira (25), outros funcionários da loja descobriram o que estava acontecendo e levaram ao conhecimento do proprietário. O funcionário foi conduzido à delegacia e confirmou que furtou os aparelhos e os colocou em um em um grupo de vendas das redes sociais em valor bem parecido com o comercial, o que não causou desconfiança para quem comprou. O funcionário depois de conversar com a polícia, decidiu colaborar e contou para quem havia vendido os aparelhos.

Segundo o delegado, o receptador também foi encontrado e conduzido à delegacia, mas não ficou preso, pois a princípio se trata de uma receptação culposa, não foi de má fé, pois estava em um grupo de vendas na internet e o valor não estava abaixo do mercado. Além disso, o receptador e o suspeito não possuem passagens pela polícia.

O caso ficará a cargo da delegada de furtos e roubos, Tatiana Neves, para conclusão do inquérito.