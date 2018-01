Designação 2018

Dezenas de candidatos participaram da chamada pública para vagas de servente em creche, monitor regente e monitor auxiliar

CARATINGA- Durante o dia de ontem, a Secretaria Municipal de Educação de Caratinga realizou a chamada pública para preenchimento de vagas de servente em creche, monitor regente e monitor auxiliar. O chamamento ocorreu na Escola Municipal Belas Artes no turno da manhã e da tarde. O espaço ficou lotado e apesar das mudanças na documentação que deveria ser apresentada, muitas pessoas compareceram ao local em busca de emprego.

Conforme determinado em portaria publicada no dia 11 de janeiro de 2018, para concorrer às vagas, os candidatos precisaram realizar exames pré-admissionais e comparecer ao Centro de Atendimento do Servidor (CAES), para preenchimento do Boletim de Inspeção Médica (BIM). Além disso, foi preciso levar xerox dos documentos pessoais e comprovante de residência.

Os exames pedidos aos candidatos às vagas na rede municipal de ensino foram hemograma completo com contagem de plaquetas, glicemia, urina rotina (EAS) e raio-x de coluna com laudo (para todos os cargos). Os exames terão validade de 90 dias e devem ser realizados às custas do candidato e não haverá reembolso. Caso o médico perito julgue necessário poderá solicitar repetição do exame para melhor avaliação.

Na avaliação da Secretaria de Educação, a implantação e exigência dos exames e do BIM é de “suma importância para maior agilidade nas contratações a fim evitar transtornos e atrasos no cumprimento do direito do aluno”. Outra novidade foi o cumprimento da exigência da escolaridade mínima como magistério para monitorar e acompanhar as crianças, “como forma de cumprimento de normas, valorização do magistério e melhoria na qualidade do atendimento aos alunos”, citou.

Após a distribuição do pessoal efetivo nas vagas das instituições de ensino, poderá haver designação de caráter temporário por necessidade de preenchimento de vagas existentes e/ou eventuais substituições para as funções de professor regente de turma, professor de educação física, monitor, servente escolar e vigia. O ano escolar inicia no dia 1° de fevereiro e o ano letivo no dia 2 de fevereiro.

OS CARGOS

Na designação para servente escolar/auxiliar de serviços gerais, o candidato precisou apresentar como habilitação mínima exigida o comprovante do diploma ou histórico escolar dos anos iniciais do ensino fundamental, juntamente com a documentação exigida. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para monitor foi necessário diploma ou histórico escolar do curso de Pedagogia/Normal Superior ou de conclusão do Ensino Médio, na modalidade normal (magistério) com habilitação específica para o cargo.

Em ambos os cargos, em caso de empate foram observados os seguintes critérios: maior tempo de efetivo exercício na rede pública municipal, maior pontuação na avaliação de desempenho do ano de 2017 e 2018 para o cargo pleiteado, maior carga horária dos certificados dos cursos oferecidos e ou emitidos pela Secretaria e idade maior.