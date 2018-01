Prefeitura de Bom Jesus do Galho intensifica obras de pavimentação asfáltica

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal de Bom Jesus, por meio do seu Departamento de Transporte e Obras, intensificou, nesta semana, os serviços de pavimentação asfáltica no bairro Rondon Pacheco (Vila Ozanan) e no conjunto habitacional Morada Celestial. Segundo o diretor do setor, Léo Calais, 80% do serviço já foi concluído. “Até o início da próxima semana, o asfaltamento já deve estar todo pronto nessas localidades” prevê. Segundo ele, em breve, as obras devem ser iniciadas no bairro da Colina.

Dagmar Souza, moradora da Morada Celestial, diz que está feliz pela realização da pavimentação do seu bairro. “Além de acabar com a lama e a poeira, que prejudicam muito a nossa saúde, essa obra vem valorizar nossos imóveis que foram adquiridos com muito esforço”.

Outras obras de pavimentação veem sendo realizadas na avenida Vital Martins Bueno e na rua Juscelino Kubitschek. As vias estão sendo recapeadas. Segundo observa Léo Calais, as ruas estavam muito danificadas, em péssimas condições. “Desde o início do nosso governo, vimos tentando solucionar o problema com a operação tapa-buracos, até que pudéssemos fazer o recapeamento”.

O diretor vem supervisionando os serviços continuamente. “Gosto de acompanhar o trabalho, que está sendo feito com muito capricho”.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, numa referência à qualidade e espessura do asfalto, ele assegura que, “como era pretendido, o serviço está ficando ótimo”

VILA DO DICO

Ainda nesta semana, o Departamento patrolou e cascalhou a Vila do Dico, na Vila Ozanan. Paralelamente a essas obras da sede, estão sendo construídos em Revés do Belém cerca de 70 metros de rede pluvial e 100 metros de rede de esgoto, uma iniciativa estratégica para promover a melhoria da saúde pública e o meio ambiente.