Licitação para obra da MG-425 é adiada

Pavimentação do trecho Vargem Alegre– Revés de Belém foi anunciada em novembro de 2017, durante o Fórum Regional de Governo em Caratinga

DA REDAÇÃO– A concorrência para execução das obras de melhoramento e pavimentação do trecho Vargem Alegre– Revés de Belém, com 21,58 km de extensão, na Rodovia MG-425, que aconteceria na última segunda-feira (22) foi adiada para o dia 6 de março de 2018, às 9h30, no edifício-sede do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER), à Avenida dos Andradas, 1.120, 10º andar, sala de reuniões, em Belo Horizonte.

O governador Fernando Pimentel anunciou no dia 30 de novembro de 2017, durante a realização do Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado, com todos os mineiros, em Caratinga, ações de seu governo na região, entre elas o início da licitação para a obra no trecho da MG-760, entre Vargem Alegre e Revés de Belém, que já está com o projeto executivo de engenharia concluído.

A obra é uma reivindicação antiga e inclusive em agosto do ano passado, moradores do distrito de Revés do Belém fecharam a MG-425 em protesto pelas condições da estrada. Eles afirmaram que com a passagem de veículos pelo local, a poeira invadia as residências das proximidades.

O DIÁRIO entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do DEER para saber mais informações sobre o motivo da licitação ter sido adiada. No entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.