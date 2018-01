Casa Auxiliadora visita fábrica do Grupo Roca, em Curitiba

DA REDAÇÃO– A Casa Auxiliadora visitou a requintada fábrica do Grupo Roca – Incepa, em Curitiba (PR), conferindo o novo showroom com as novidades e lançamentos para 2018.

O grupo Roca – Incepa, que trabalha em parceria com a Casa Auxiliadora, é reconhecido pelo seu sinônimo de qualidade, inovação e variedades de produtos. Conta com uma linha completa de metais e acessórios, além da sua linha diferenciada de cerâmicas para pisos e revestimentos. Unindo inovações tecnológicas, design e requinte.

A proprietária Sandra Cortes, juntamente com a arquiteta da Casa Auxiliadora, Camila Cortes, foram conferir de pertinho as novidades e lançamentos que em breve estarão disponíveis para a sua obra.