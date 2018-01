Irmão Supermercados entrega moto para ganhadora de promoção

CARATINGA – Com objetivo de sempre agradar seus clientes e manter a fidelidade, durante três meses o Irmão Supermercados realizou a promoção “Você de moto zero quilômetro”. Para participar bastava o cliente comprar três sucos ou dois temperos de uma determinada marca, que ganhava um cupom para concorrer. O sorteio aconteceu na sexta-feira passada (19) e a vencedora foi a pedagoga Fabiana Souza dos Santos, 32 anos. Ontem foi o dia de Fabiana buscar seu prêmio no Irmão. “Logo que começou a promoção comprei três sucos e ganhei um cupom, não imaginava que em meio a tantos, o meu seria o sorteado”, disse a vencedora.

Por ter colocado apenas um cupom para concorrer Fabiana não imaginou que ganharia e quando recebeu a ligação falando que havia ganhado a moto, pensou que era um trote. “Sempre fui cliente do Irmão, desde sempre, isso vem de família, quando me ligaram para dar a notícia não acreditei, achei que era mentira, foi muito emocionante. Só tenho que agradecer ao Irmão Supermercados”.

Fabiana disse que estava planejando comprar uma moto ainda esse ano, pois não possui veículo e agora vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação para poder pilotar sua moto CG Fan 125-i.

O sócio proprietário do Irmão Supermercados, Ary Silva, disse que foi uma grande satisfação entregar mais um prêmio a um cliente e disse que a população pode sempre confiar no supermercado “que tem os melhores preços, qualidade e sempre está realizando promoções e a próxima que ainda não tem data definida será com o sorteio de um carro”.