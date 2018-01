Companhia de Teatro de Caratinga é selecionada para festival de cenas curtas

Grupo busca apoio para custear despesas e representar a cidade mais uma vez no Rio de Janeiro

CARATINGA– A ‘Mostra Experimenta’ acontece há três anos no Rio de Janeiro. O evento tem como objetivo oferecer espaço e oportunidade aos novos grupos de teatro que, na maioria das vezes, não são selecionados para apresentar seus trabalhos nos grandes eventos.

Em 2016 a companhia de teatro ‘Uai Soul’ de Caratinga participou levando um trabalho autoral à cidade maravilhosa onde os atores ainda tiveram a oportunidade de participar de forma gratuita de cinco oficinas com profissionais renomados do teatro. Este ano o grupo inscreveu o esquete ‘Em Nome dos Pais’, que faz referência ao livro de Matheus Leitão e foi selecionado novamente para participar do evento. O grupo composto por Ana Paula Faustino, Luccas Ferreira, Nicole Lima, Ricardo Botelho e Lidia Karen, com direção de Bia Mussi começou a atuar no ano de 2015.

A mostra será realizada entre os dias 2 e 10 de fevereiro, no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon. Os integrantes pretendem participar de pelo menos quatro dias devido às oficinas de teatro oferecidas aos participantes. A apresentação dos caratinguenses está programada para o dia 4, às 18h.

Mas, para isso, o grupo precisa de apoio, patrocínio e incentivo com as despesas da viagem dos seis atores do elenco e a musicista que irá acompanhá-los. A equipe estima em gastos o transporte Caratinga-Rio/Rio-Caratinga (valor da passagem de ônibus R$ 240 – ida e volta, para cada ator/total de R$1.680). “Existe a possibilidade de parte do elenco ir de carro próprio necessitando de apoio financeiro para o combustível que ficará em torno de R$ 500 para o transporte de quatro pessoas”, ressaltam os atores.

Eles ainda precisarão de alimentação (R$ 70/dia para cada no total de R$ 1960). A hospedagem foi disponibilizada por meio de parceria local, no então terão que se deslocar do Recreio para o Leblon, o que acrescentará o translado de R$15/dia cada, total de R$ 315. Ainda serão confeccionadas camisetas com nome da Companhia e do trabalho que será apresentado, com o custo de R$ 210.

“Este patrocínio é essencial para nossa participação no evento, de grande valia para cada integrante e para nossa cidade. Por isso, em contrapartida, a Cia Teatral UaiSoul oferecerá 12h/aula de oficina teatral, com conteúdo aprendido durante a Mostra Experimental, a um grupo de 20 participantes da nossa comunidade (sugerido pelos apoiadores)”, destacam os atores.

Quem desejar contribuir ou obter mais informações pode entrar em contato com Bia Mussi (direção) pelo (33) 98835-4610 e Ana Paula Faustino- (33) 98454-6351/ Nicole Lima – (33) 98407-7847, que são da produção.

A PEÇA

“A primeira lembrança que o jornalista Matheus Leitão tinha da vida política no Brasil remonta ao final dos anos 1980, durante a campanha para as eleições diretas à Presidência. Mas, bem antes de despertar para a política nacional, ele já escutava dentro de casa as expressões ‘perseguição’, ‘prisão’ e ‘porão’, proferidas pelos pais, os jornalistas Marcelo Netto e Míriam Leitão. Só mais tarde a tenebrosa palavra ‘tortura’ emergiu nas conversas de família”, explica o grupo de teatro.

Neste ‘esquete documentário’, ou seja, uma peça de curta duração, os atores narram pelo olhar de Matheus, sua “inabalável busca” para reconstituir o quebra-cabeça em torno do passado dos pais e permeiam parte da história vivida por eles “em nome da liberdade vedada na época pela Ditadura”. Míriam e Marcelo eram militantes do PCdoB quando, em 1972, foram delatados por um companheiro de luta, depois presos e torturados. Naquela ocasião, Míriam estava grávida de seu primogênito, Vladimir.

O autor deu início às suas investigações há mais de dez anos, analisando documentos oficiais, antes mesmo dos debates levantados pela Comissão Nacional da Verdade e da aprovação da Lei de Acesso Informação.

Segundo os atores, ‘Em nome dos pais.doc’ é uma “viagem pessoal e familiar, mas também narra parte da jornada de um cidadão brasileiro que busca entender as aflições da geração que enfrentou a repressão”.