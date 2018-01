Bandidos atacam sítio na zona rural

CARATINGA – Mais uma família foi atacada na região do Córrego do Prata, zona rural de Caratinga entre o distrito de São Cândido e Vale Verde. Uma quadrilha armada rendeu as vítimas e roubou dinheiro, objetos pessoais e um carro, veículo que foi encontrado abandonado em uma área da Cenibra, em Ipaba.

O crime aconteceu no início da manhã de terça-feira (23) e os criminosos ainda são procurados. No último dia 24 de dezembro, uma família também foi rendida na mesma região e teve objetos roubados.

No ataque de terça-feira, os bandidos renderam a caseira de 53 anos, o filho, de 15 anos, por volta das 6h. Ela saiu para verificar os motivos dos cachorros latindo, quando foi rendida por quatro bandidos, dois deles armados. Os bandidos levaram as vítimas para o curral, onde renderam o caseiro de 59 anos que ordenhava as vacas.

As vítimas foram encaminhadas para a casa do proprietário e arrombaram a porta de madeira da varanda. O casal de idosos, de 85 anos cada um, foi também ameaçado e rendido pelos marginais. Os criminosos ameaçaram cortar o braço com um facão deste morador caso não entregasse R$ 50 mil e armas.

Como não havia o que eles queriam, os marginais se contentaram em pegar os objetos de valor das vítimas, como joias e celulares, e colocaram todo o material roubado no VW Fox de cor prata, da vítima proprietária do sítio. Na fuga, bateram o carro ao dar marcha a ré e fugiram sentido ao Vale Verde.

Horas depois, policiais militares de Ipaba localizaram o carro roubado abandonado no projeto Ipaba, área da Cenibra, em Ipaba. Junto com o carro, localizado o que restou de uma motocicleta tomada de assalto recentemente na zona rural do município. Os veículos localizados foram encaminhados para o pátio credenciado do Detran.

Fonte: Diário do Aço