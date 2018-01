Advogado esclarece sobre situação de cliente que foi detida em Caratinga

Segundo Rodrigo Melo, sua cliente já havia cumprido pena e houve erro de comunicação entre as justiças do Paraná e de Minas Gerais

CARATINGA – Na edição de ontem, o DIÁRIO publicou a matéria “Mulher com mandado de prisão em aberto no Paraná é detida em Caratinga”. A reportagem fala da prisão de Roberta dos Santos Martins, que foi detida na vila Maria Olímpia, centro de Caratinga. Segundo a Polícia, havia um mandado de prisão contra a mulher que foi expedido pela comarca de Maringá (PR). Ontem mesmo o advogado Rodrigo Melo, que representa Roberta, entrou em contato com a redação e disse que sua cliente foi liberada ainda na quarta-feira (24), pois já havia cumprido pena e que houve erro de comunicação entre as justiças do Paraná e de Minas Gerais.

O advogado Rodrigo Melo explicou que ela possuía um mandado de prisão do estado do Paraná expedido em 2016, contudo, “já em 2016 ela cumpriu a pena e foi liberada, porém, por um erro de comunicação entre a justiça do Paraná e o estado de Minas Gerais não foram dadas as devidas baixas”, frisou.

“Assim, com a prisão dela ontem (quarta-feira), o delegado responsável entrou em contato com o poder judiciário do Paraná e esclareceu o erro judicial, sendo Roberta colocada em liberdade ontem mesmo na delegacia”, explicou.

“Gostaria de esclarecer que ela jamais veio foragida para Minas. Ela cumpriu todas as obrigações com a lei no estado do Paraná, mas, por erro, o mandado ainda estava aberto”, finalizou o advogado Rodrigo Melo.