Jovens Promessas de Santa Bárbara do Leste disputam campeonato na Toca da Raposa

DA REDAÇÃO– Cinco jogadores de Santa Bárbara do Leste, que fazem parte do time Promessas, representam a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Caratinga em um campeonato que acontece entre os dias 21 e 28 de janeiro, em Belo Horizonte.

O campeonato está sendo promovido pelo Instituto Mineiro de Escolas de Futebol (IMEF), em parceria com o Cruzeiro, e conta com a participação de equipes de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte e Brasília.

Os meninos foram acompanhados pelo treinadores do Promessas, Maykron Vieira, e pelos treinadores e dirigentes da equipe da AABB. Para Maykron, é motivo de grande alegria e orgulho ver os jovens de Santa Bárbara do Leste elevando ainda mais o nome do município através do esporte.

Os jovens jogadores Adryan, Lucas, Kauã, Cássio e João Lucas chegarão a Santa Bárbara com muitas histórias para contar sobre o que viram e viveram ao longo desses dias em que puderam realizar o sonho de conhecer, treinar e disputar um campeonato na Toca da Raposa.