Segunda edição do evento será no dia 14 de março

DA REDAÇÃO– “Mais do que um encontro de líderes, um encontro de quem faz a diferença”. Esse é o slogan do 2º Líderes do Varejo que vai reunir empresários e profissionais do setor em Caratinga, no dia 14 de março. Pelo segundo ano seguido, será realizado nas instalações do América Futebol Clube (Rua Dr. Maninho, 316), no centro da cidade. O evento é promovido pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS) com apoio da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) e do Sindicato do Comércio de Caratinga (Sindcomércio).

O objetivo é promover o desenvolvimento profissional, relacionamento comercial e negócios. O Líderes do Varejo é composto de palestras, painéis, circuito de negócios e degustação.

Esse formato de evento foi desenvolvido com o intuito de fortalecer o setor no interior e possibilitar novos negócios. A primeira edição foi realizada em Caratinga, em 2017, com participação de público muito superior às expectativas. Durante uma tarde e início da noite, o evento atende a uma demanda localizada e sob medida para empresários e profissionais que não podem se ausentar da empresa por um tempo maior.

PROGRAMAÇÃO

O credenciamento começa às 13h e às 14h, ocorre a abertura oficial do encontro com apresentações dos patrocinadores.

Às 14h30, haverá a palestra “Empreendedorismo profissional e pessoal – pessoas que fazem acontecer!”. O palestrante é o professor e escritor Marcos Fábio, mestre em Administração Profissional. Ele atua em cursos de pós-graduação, MBA e HSM Management.

Às 17h, será apresentada a trajetória de sucesso da Casa Rena, rede de Supermercados sediada em Itaúna, no Centro-Oeste, com o tema “Da Empresa Familiar para a Família Empresária – Experiências positivas dos Supermercados Rena”. Quem vai apresentar é o CEO e Conselheiro da Casa Rena e conselheiro Fiscal da AMIS, Alexandre Maromba, que é também professor universitário e mestre em Direito Empresarial.

FORNECEDOR

No intervalo das palestras, haverá o “Circuito de Negócios”, momento para apresentação e degustação de produtos das empresas apoiadoras do Líderes do Varejo. Esse é outro objetivo do evento: oferecer um ambiente propício para o fornecedor expor sua marca e se relacionar diretamente com as lideranças varejistas do interior.

PRÓXIMOS EVENTOS

Depois de Caratinga, os próximos Líderes do Varejo serão em Uberaba (26 de abril) e em Montes Claros (16 de maio). A grande novidade no calendário do evento neste ano é a edição de Itaúna, no dia 13 de junho. O último encontro do ano será em Poços de Caldas, no dia 8 de agosto.