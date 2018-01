II Baile Carnavalesco

Evento tem objetivo de beneficiar duas instituições e reacender a tradição do carnaval em Caratinga

CARATINGA– Vem aí a segunda edição do Baile Carnavalesco Solidário. O evento que acontecerá no dia 3 de fevereiro, a partir das 21h no América Futebol Clube, tem um propósito de solidariedade.

“Solidário, não apenas uma festa, mas a realização de uma ação solidária. Estamos convidando toda a população de Caratinga e região para continuar ajudando duas instituições que são importantes aqui na cidade, que são Núcleo do Câncer e a Asdoerc, cuidam da vida, da saúde de pessoas que precisam da nossa ajuda. Então é uma oportunidade para brincar, se divertir, cantar, dançar, passar um momento agradável com a família, mas o importante é ajudar. Sabemos que muitas instituições daqui da cidade precisam da nossa ajuda e é uma oportunidade de oferecermos um pouco do nosso tempo e do valor econômico para que elas possam continuar atuando neste campo da ajuda do cuidado com a vida”, explica padre Gleidson Forte, um dos organizadores.

Pela segunda vez, o Núcleo do Câncer e a Associação dos Doentes Renais de Caratinga (Asdoerc) serão as contempladas com o valor arrecadado. Mas, além disso, a intenção é reacender o espírito do carnaval na cidade. “O primeiro objetivo nosso é realmente ser solidário a essas instituições que precisam e o segundo é resgatar um pouco do carnaval de Caratinga, que há muito tempo está parado. O ano passado foi um sucesso e queremos manter essa tradição aqui na cidade do baile de salão, fechado, que tem toda uma estrutura pata atender aos foliões que gostam de brincar o carnaval”.

A programação traz atrações musicais para agitar o público. Para quem gosta de samba, pagode e axé, o show fica por conta da banda Pura Sedução. “Faremos uma seleção das canções antigas e algumas atuais, sempre preservando a moral dentro da sociedade. Não vamos tocar nada que fale algo contra aquilo que conhecemos dos princípios cristãos, porque como padre estou organizando esse evento com uma equipe e queremos levar a alegria de uma maneira saudável”, esclarece o padre.

Para aqueles que desejam relembrar os tempos tradicionais do carnaval em Caratinga, confirmada a participação especial do bloco ‘Doidim Paquerê’. “Teremos canções que antigamente se cantava nas ruas nos blocos carnavalescos e a minha participação, cantando junto com todo o povo”. E aquelas canções que atravessam gerações também não vão faltar. “Teremos os DJs tocando as marchinhas mais tradicionais justamente para pessoas reviverem esse momento do carnaval, onde toda a família participava”.

Além das músicas, há quem goste de caprichar no visual, Por isso este ano fica a sugestão para que os participantes utilizem fantasias. “Todos os participantes podem ir fantasiados, mas não é obrigatório, estamos fazendo uma motivação porque afinal o carnaval é isso de usarmos uma máscara e sermos quem quisermos. Vale a pena podermos despertar a fantasia para que a noite fique mais divertida”.

Sucesso de público na primeira edição com lucro de R$ 9 mil, a expectativa dos organizadores é que este ano também se atinja o objetivo. “Já está sendo comentado na cidade sobre esse baile, muitas pessoas gostam de brincar o carnaval, ainda mais de uma maneira sadia e solidária como tem sido. No ano passado tivemos uma boa resposta do público, mais ou menos 400 pessoas participaram e novamente a expectativa de 400 ingressos a serem vendidos. A procura é grande, muitos grupos estão se organizando, de amigos, que participam de academias, corrida; em blocos, fazendo abadás e recebemos com muita alegria. Este ano estaremos disponibilizando 60% do lucro para o Núcleo do Câncer, que é uma instituição maior, que atende a mais pacientes e 40% para a Asdoerc. É justo fazer esta divisão, para que eles possam ser ajudados no que precisam de mais urgência”.

AS INSTITUIÇÕES

Maria Aparecida da Silva Araújo, presidente da Asdoerc, destaca que o valor repassado é utilizado nas principais necessidades da instituição que atende a mais de 150 pacientes que estão fazendo hemodiálise. “É muito importante, porque como todos sabem as instituições vivem de doações. Então, isso para nós vai contribuir muito para que possamos continuar ajudando os nossos assistidos, que são pacientes de hemodiálise e muitos têm muita necessidade. Procuramos atender na medida do possível e essa parceria agora do padre Gleidson conosco é muito importante para a associação. Continuamos fornecendo cestas básicas, que é o que eles mais necessitam. Estou procurando aumentar a quantidade de assistidos, mas tendo condições de manter todo mês, porque a pessoa precisa se alimentar. E ano passado além da cesta básica e remédios, conseguimos doar um cobertor para cada paciente, com esse dinheiro da doação. Este ano, além do que a gente já mantém, pretendemos ver mais a necessidade deles e o que podemos contribuir mais para a melhoria da vida deles”.

A assistente social do Núcleo do Câncer, Lourdes Dornelas destaca o sucesso da parceria com o evento baile carnavalesco. “Recebemos com muita alegria, o padre Gleidson já é parceiro aqui do Núcleo do Câncer, sempre trazendo essas novidades pra nós e esse apelo à população de Caratinga que participe desse evento. Com certeza vão se divertir muito e ao mesmo tempo sair com essa sensação de dever cumprido, contribuindo com muitas pessoas que estão precisando”.

No ano passado, R$ 4 mil foram destinados por meio do evento para o Núcleo do Câncer, que atende a Caratinga e outros municípios da microrregião. Lourdes explica que a doação garante a continuidade do tratamento dos pacientes. “A que a instituição atende tanto ao paciente quanto familiares através de oficinas terapêuticas, grupos de convivência, também na compra de medicamentos, faldas geriátricas, suplementos alimentares e cestas básicas. Nosso público maior está em situação de extrema vulnerabilidade social. Esse recurso é para manutenção desses serviços que são ofertados”.

INGRESSOS

Os ingressos têm o custo de R$ 25 (adulto) e R$ 15 (crianças de 8 a 12 anos). Crianças de até sete anos de idade não pagam. Os pontos de venda são Loja Sinequanon, Orangotango, Armazém da Moda, Sorveterias Boca Fresca, Sorveteria Boachá e secretaria do Santuário.

Padre Gleidson explica que o ingresso dá direito a entrada no evento. Haverá a comercialização de comidas e bebidas agradando ao público em geral. “Teremos venda de comidas a quilo e cerveja, drinks, refrigerantes, sucos e muita água. Porque o folião precisa se hidratar também. É uma festa social e cultural. Pode tomar sua cervejinha à vontade, que vai ser muito divertido”, finaliza.