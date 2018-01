FUGA FRUSTRADA

Suspeito de vários crimes é detido pela PM quando embarcava para Vitória (ES)

CARATINGA/INHAPIM – Em uma ação que exigiu longo monitoramento, a Polícia Militar conseguiu prender na madrugada de ontem, Marcus Vinícius de Assis, 19 anos, o ‘Vinicinho’ e assim frustrar a sua fuga. O jovem tentava seguir para Vitória (ES), mas foi detido dentro de um ônibus. Conforme a PM, Marcus Vinícius é acusado de vários crimes.

Em entrevista concedida na manhã de ontem, tenente Mussi disse que Marcus Vinícius é considerado de extrema periculosidade. “Ele é autor de diversos crimes no setor de Inhapim e em algumas cidades vizinhas, como São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, Imbé de Minas e até Tarumirim. Os crimes cometidos por ele são roubos, assaltos às residências rurais e a comércios, furtos, crimes de homicídio, dentre eles o homicídio ocorrido em São Sebastião do Anta no dia 16 de outubro de 2017, quando um indivíduo (Uanderson Venâncio dos Santos) foi morto dentro de um ônibus. Vinicinho teve participação direta nesse crime. Não sabemos se ele efetuou o disparo ou se estava pilotando a moto, mas a Polícia Civil já tem essa informação. E um comparsa dele foi preso numa operação onde ele conseguiu fugir”, disse o oficial, referindo a ação ocorrida no dia 22 de novembro de 2017, quando as polícias Civil e Militar desencadearam uma operação em São Sebastião do Anta que resultou nas prisões de Aroldo Melquiades da Silva Vieira, 20 anos, Athyla Viana Gandra Quintão de Castro, 24, e Maicon Douglas Silva Ribeiro, 19. À época, Marcus Vinícius conseguiu fugir.

Porém, nessa terça-feira (23), a PM recebeu informações de que o jovem estaria viajando em um ônibus para Vitória e que levaria consigo grande quantidade de drogas. O denunciante acrescentou que a namorada de Marcus Vinícius embarcaria em Inhapim, enquanto ele, em Caratinga. “Desde a expedição do mandado de prisão preventiva, a PM tem trabalhado em busca de informações para tentar localizar Marcus Vinícius. Por diversas vezes ele evadiu de nossas abordagens. E em todas as vezes, ele se encontrava armado, pois conseguimos visualizá-lo com arma em punho. Ontem (terça-feira) obtivemos a informação de que ele embarcaria para Vitória e começamos o monitoramento durante todo o dia e se estendeu pela noite, terminando somente na madrugada”, relatou o oficial.

Diante da denúncia, os militares montaram cerco e bloqueio e ação foi desenvolvida na saída de Caratinga, sentido Santa Rita de Minas. “Como no horário escolhido para a viagem há muitos ônibus, fez-se necessária a abordagem de vários coletivos da empresa que faz essa linha. Então, na madrugada conseguimos abordar o denunciado e efetuar sua prisão”, disse tenente Mussi.

Conforme o oficial, no momento da abordagem, Marcus Vinícius tentou se desfazer de um invólucro plástico que continha cocaína, mas teve foi contido pelos militares. “Num primeiro contato ele se identificou como outra pessoa, usando um documento falso, porém, instantes depois, admitiu sua real identidade”, acrescentou tenente Mussi.

Os policiais consultaram o sistema informatizado e constataram que havia um mandado de prisão em desfavor de Marcus Vinícius. Foi feita busca pessoal, e os militares apreenderam com o suspeito a quantia de 304 reais e um celular.

Marcus Vinícius foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil. Ele seria transferido para o presídio de Inhapim.

“Desde a menor idade ele já vinha praticando esses delitos. Ao completar 18 anos, os crimes continuaram com mais intensidade. É um jovem, apenas 19 anos, mas com um histórico criminal preocupante”, finalizou tenente Mussi.