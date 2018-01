Além da Palavra

*Marcel Feliphe da Silva Pereira

O tema liderança e motivação tem sido um dos assuntos mais abordados dentro das organizações que buscam sempre um aumento de sua produtividade. Atualmente as empresas enfrentam cada vez mais obstáculos e dificuldades para atingir em um nível de excelência. No contexto do mundo globalizado, onde a rapidez, a praticidade e a tecnologia exigem muito mais do mercado, as empresas precisam de uma solução para alcançar seus objetivos. E entendendo o conceito de motivação e liderança aplicado no meio organizacional torna-se um fator importante para a concretização dos resultados.

O assunto- motivação no trabalho pode ser considerado como recente, porque, antes da Revolução Industrial, utilizavam-se somente as punições, gerando um clima de medo entre os trabalhadores. Eles eram manipulados, tratados como objetos, instruídos sobre como e quando fazer, sem a chance de opinar ou sugerir mudanças no trabalho. Dessa forma, a criatividade era totalmente ignorada e somente era levado em consideração o parecer dos “superiores”. Com a chegada da Revolução Industrial, começou-se a falar em motivação e recompensas para incentivar a produtividade. As pessoas continuavam sendo manipuladas, mas de uma forma diferente. As organizações perceberam que o ser humano no trabalho é mais complexo do que se esperava e passaram a fazer com que os empregados sentissem a sua utilidade e importância, porque apenas bons salários não eram mais suficientes.

Hoje, o reconhecimento e a satisfação das necessidades sociais estão em alta e os funcionários passaram a ser o principal ativo, o capital intelectual das organizações e o departamento de Recursos Humanos foi desenvolvido especialmente em função deles. Um dos maiores desafios das empresas, atualmente, é ter pessoas motivadas, satisfeitas e felizes.

E motivar as pessoas não é um trabalho fácil. As pessoas são diferentes, seus pensamentos, crenças, atitudes, emoções e culturas também são diferentes. E, com isso, uma ação pode motivar alguns, como também desmotivar outros. É muito importante lidar com essa situação para que haja uniformidade e que o objetivo seja alcançado. E quem toma a frente para buscar essa motivação e o empenho das pessoas é o líder.

Falando de líder, existem diversos conceitos de liderança e praticamente todos citam alguns elementos chave como “trabalho em grupo”, “influenciar pessoas” e “atingir resultados”. Para Chiavenato (1999), a liderança é uma forma de influência. A influência é uma transação interpessoal em que uma pessoa age para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira intencional. O líder exerce influência no seu grupo para que seus membros façam o que ele deseja, conduzindo-os na direção que, sozinhas, não seguiriam, deve mostrar oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal, incentivar, mostrar que é possível, colocar a equipe em condições de avançar e também aprender com os erros.

Não existe regra para liderar e motivar, mas sim recursos que quando utilizados racionalmente auxiliam o alcance os resultados. O líder precisa continuamente exercer seu papel de forma a convencer que a sua proposta dará melhores resultados. Conquistar a confiança das pessoas torna seu trabalho mais eficiente e faz com que os objetivos organizacionais sejam integralizados ao dia a dia de trabalho.

Essa motivação é importante para que as organizações deem perspectiva de desenvolvimento profissional àqueles que alcançarem melhores resultados e transmitir a certeza de que o trabalho feito é visto, avaliado e valorizado. A motivação vai muito além do que cargos e salários. Um trabalho desafiante, uma maior responsabilidade, um reconhecimento pelo bom desempenho, um crescimento, uma perspectiva de progressão para o futuro, uma realização, uma orientação, entre outros, são importantes fatores para motivar as pessoas.

O ideal é que o líder nesse processo conheça sua equipe e suas pessoas, tendo a possibilidade de exercer com mais facilidade seu papel: provocar um novo ânimo, conquistar a confiança do seu liderado, levando-os onde não poderiam ir sozinhos, inspirá-los a fazer aquilo que se acham incapazes de realizar, tornar-se um “espelho”, provocar o esforço e a persistência, buscando o comprometimento para atingir os resultados. Assim, diante desse mercado desafiador e exigente, lidere e motive sua equipe, pois isso o tornará mais eficiente e eficaz no alcance do sucesso.

*Marcel Feliphe da Silva Pereira é administrador de empresas e professor do Curso de Administração Economia e Ciências Contábeis do UNEC- Centro Universitário de Caratinga