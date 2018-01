VOCAÇÕES & MEMÓRIAS – 3

POR QUE FUI ESTUDAR TEOLOGIA?

Mesmo que eu tenha uma resposta totalmente descomplicada para esta pergunta, creio que uma pequena introdução ao assunto vai dar uma ideia melhor.

Fui um aluno aplicado, e me interessava por todas as matérias – fato é que a grande maioria das profissões estavam diante de mim como uma possível carreira.

Ouvindo meus orientadores, que variavam entre os meus professores e os meus líderes espirituais, descobri que era um páreo muito dificultoso.

– Quem levou a melhor?

Foram meus líderes espirituais.

A decisão não foi fácil. Até o meu último ano – mesmo trabalhando como protético com dois dentistas – minha mente oscilava entre teologia, geologia e medicina: a geologia era a “coqueluche” profissional da época, prometendo os maiores desafios num país-continente como o nosso; a medicina era e é a lide sacerdotal mais respeitada em todos os tempos – quem não gostaria de ter um médico como um amigo seu?

Mas a teologia me fascinava mais ainda. Mesmo que em nossa comunidade os estudos bíblicos eram bem regulares e de alto nível, muitas perguntas tinham surgido principalmente a respeito da Bíblia que me intrigavam. Onde eu poderia conseguir as respostas? Se eu quisesse conhecer a vida também do lado “de cima”, deveria primeiro conhecer melhor este livro milenar, e com isso, conhecer melhor o próprio espírito-criador dela, e assim chegar também a um conhecimento melhor sobre a nossa natureza humana.

Definitivamente eu não queria iniciar o último ano do Científico sem uma definição pessoal. E vivíamos uma grande crise nacional – era 1964!

Naquele sábado de março eu chegara muito pensativo de nosso encontro jovem do qual era co-líder. Precisava tomar uma decisão. Na segunda-feira as aulas do terceiro e último ano começariam. Minha vida tinha que ter um rumo certo. Afinal, era uma decisão para a vida toda – ou, pelo menos, para a maior parte de minha vida. E em casa, no meu quarto, solitário, me pus a buscar uma resposta, cantando, orando e conversando com meu Deus, quando, de repente, as dúvidas desapareceram, e eu estava pronto: – Pai, mãe – VOU ESTUDAR TEOLOGIA!

Houve decepções? Muitas. Tentei sair desta direção? Várias vezes, uma até para estudar medicina, e a outra, para estudar direito.

Mas a chama continuava e continua ardendo dentro de mim – nunca pôde ser apagada, mesmo através das experiências mais traumatizantes que um ministro de Deus pode passar. Mas sempre fui acudido na hora ‘H’, sempre tive apoio do mais profundo (nem sempre dos homens, contudo), e só posso dizer que valeu e vale a pena ter entrado por este caminho.

Posso imaginar que haja outras razões para estudar teologia. Especialmente se você é um inquiridor, e talvez até já tenha chegado a uma idade na qual você já conhece bem o caminho da humanidade em praticamente tudo.

Ou você foi decepcionado com a forma como os seus antepassados criam e praticavam a religião. Ou como algum ministrante fez algum desserviço a alguém ou a você mesmo.

Talvez você tenha dúvidas sobre uma doutrina, um ensino que despertou sua atenção – e você deseja ter uma resposta, e bons argumentos para apresentá-la aos seus amigos, ou questionadores, ou mesmo aos seus inimigos!

Você quer estar no meio de um grupo de pessoas que estão com perguntas semelhantes sobre este assunto?

Nosso convite aqui é venha, vamos conversar um pouco. Nos esforçaremos para que você possa se preparar para uma nova forma de ver e viver a vida, pois a teologia irá abrir seus olhos para o presente (e não somente as coisas ruins!), não minimizando, e muito menos, desprezando o passado.

Com toda a nossa força faremos tudo para que o seu presente seja uma referência vital e indispensável para você! Que uma nova luz venha brilhar sobre o seu futuro, e que traga muita esperança, para você ter e repartir com os seus queridos, e muitos outros.

Neste semestre também ofereceremos a oportunidade de estudar pela manhã (além da opção noturna). Temos ouvido de um desejo – talvez ainda dormente, mas real! – entre pessoas que já detêm uma formação acadêmica de agora também se “embrenhar” pelo caminho da teologia: Você aposentou, está sobrando tempo, e você quer fazer algo que seja bom para você!

Então venha se unir a nós nesta sua busca, e com muito prazer o ajudaremos a ter suas perguntas respondidas.

Como aqui foi descrito anteriormente, a vocação primeiro que tudo é VIVER UMA VIDA que poderá ser reconhecida como ‘vida’, que também seja benéfica para os nossos filhos!

Com raras exceções, considero um paradoxo muito estranho o fato de alguém buscar a Deus, a fonte do amor, e no processo perder seu amor pelo cônjuge, e tornar-se inclusive distante de seus filhos, gerados pela esplêndida e inefável junção do amor divino e humano!

Vamos lá: as aulas começarão em breve! Chegou a SUA vez. Você é muito bem-vindo!

Rev. Rudi Kruger – Diretor Faculdade Uriel de Almeida Leitão

