“Governo de Minas confisca 80% do IPVA dos municípios”

Afirmação é da Associação Mineira dos Municípios. Prefeitura de Caratinga confirma que também recebeu apenas 20% do valor devido

DA REDAÇÃO– Conforme estudo da Associação Mineira de Municípios (AMM), o Governo do Estado de Minas Gerais está se apropriando de 80% do valor correspondente à cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018, devida aos municípios, em uma comparação feita com a arrecadação no mesmo período, de 1° a 16 de janeiro, de 2017.

Ou seja, este ano, os municípios contabilizaram, até o dia 16 de janeiro, apenas 20% do valor que receberam em 2017, para o mesmo período. A única exceção foi o repasse do dia 9 de janeiro 2018, data em que o Estado pagou R$ 73 milhões referentes à arrecadação do ano passado, de 11 a 29 de dezembro de 2017, valores que ficaram retidos 30 dias até a entrega total.

“O não repasse imediato do IPVA infringe diretamente o que determina o artigo 158, inciso III, da Constituição Federal da República, que determina a destinação de 50% do produto da arrecadação do IPVA aos municípios do território nacional. E o artigo 2º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, que estabelece ao Governo o repasse imediato desses recursos aos cofres municipais”, cita a AMM.

O Fundo da Educação (Fundeb) também fica prejudicado, visto que 20% da arrecadação é destinada ao financiamento do ensino, conforme prevê o artigo 17, parágrafo 2º, da Lei Federal 11.494/2007, ao determinar que os recursos serão repassados automaticamente aos governos municipais no momento da arrecadação pelo estabelecimento oficial de crédito (Banco do Brasil). O parágrafo 3º dispõe ainda que a instituição financeira creditará imediatamente as parcelas devidas aos municípios e isso não está ocorrendo como deveria. É preciso que o Banco Central supervisione o Banco do Brasil a fim de averiguar o que está acontecendo.

De acordo com o artigo nono, da Lei Complementar nº 63/90, “O estabelecimento oficial de crédito (Banco do Brasil) que não entregar, no prazo, a qualquer município, na forma desta Lei Complementar, as importâncias que lhes pertencem ficará sujeito às sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam de cumprir saques de depositantes”.

Dessa forma, os 80% retidos pelo Governo são destinados, exclusivamente, às administrações municipais. “Os atrasos dos repasses do Estado aos municípios mineiros são constantes e essa situação está comprometendo as administrações municipais nos planejamentos das obrigações com despesas de custeio, pagamentos da folha de servidores, fornecedores, investimentos e manutenção dos serviços essenciais, como Saúde e Educação, principalmente, o transporte escolar”.

PREFEITURA DE CARATINGA

O DIÁRIO DE CARATINGA procurou a Prefeitura de Caratinga para saber se o município também enfrenta esta situação e quais foram os valores repassados em 2017 e 2018. No entanto, a Assessoria de Comunicação somente confirmou que a Prefeitura de Caratinga “está inclusa nesta medida” e que até o momento só recebeu 20% do valor devido. E destacou que o secretário de Fazenda não estava na cidade para fornecer informações sobre o repasse do IPVA.

AÇÕES DA AMM

Além de reuniões com o Governo e mobilizações com os parlamentares, em busca da quitação da dívida do Estado com os municípios, a presidência da Associação Mineira de Municípios (AMM) enviou ofícios à Secretaria de Estado da Fazenda e à gerência de setor público do Banco do Brasil, solicitando esclarecimentos quanto às pendências com as administrações públicas.

“A estimativa de arrecadação do IPVA nos municípios é de cerca de R$ 2 bilhões, no ano, e o Governo do Estado está se apropriando desse dinheiro, colocando em risco o funcionamento dos postos de saúde, do transporte escolar, o pagamento dos servidores públicos, quebrando as prefeituras do Estado de Minas Gerais”, realça o presidente da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda.

COMITÊ

O Governo de Minas não tem repassado aos municípios o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) corretamente em 2018 se comparado aos repasses diários em 2017. Após a edição do Decreto 47.296/2017, que instituiu o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro, cabe aos seus representantes – Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) – deliberar semanalmente a liberação dos pagamentos. Sinteticamente, esse comitê decide para onde serão destinadas as verbas e pagamentos do Estado, infringindo, diretamente, uma lei federal que determina repasses automáticos, como o do IPVA, aos municípios mineiros.

A AMM considera esse decreto inconstitucional e promete ações judiciais para derrubá-lo. “É um decreto absurdo que só vem para politizar os pagamentos, propiciando ao Governo o direito de pagar o que quer e quando quer”, denuncia Julvan.

*Com informações da AMM