PM prende suspeitos de receptação e acredita que possa ter evitado roubo de malote

CARATINGA – Em uma ocorrência registrada na tarde de ontem, no córrego São Roque, zona rural de Caratinga, Igor Ferreira Bahia, 21 anos, e Bruno Rodrigues dos Reis, 20 anos, foram presos acusados de receptar uma moto furtada. No entanto, a Polícia Militar acredita que possa ter evitado um roubo de malote, pois havia denúncia sobre esse possível crime e as características coincidem com as informações passadas à PM. Dois indivíduos que estavam em um Celta prata, 21 e 17 anos respectivamente, foram conduzidos para prestar esclarecimentos.

Aspirante Edenilson explicou que na última semana, a PM recebeu a informação, via 190, que um grupo formado por quatro pessoas iria praticar um assalto e tomar o malote de uma empresa que está sediada na região do córrego São Roque, entre Caratinga e Santa Rita de Minas. A denúncia também apontava que os autores usariam uma moto e seriam apoiado por comparsas, que estariam num veículo Celta, cor prata. “O denunciante acrescentou que o assalto ocorreria entre 12h e 12h45. Hoje (ontem) por volta desse horário, uma equipe passava pelo local e deparou com dois indivíduos, já conhecidos do meio policial, que deixaram os capacetes em cima da moto. Assim que eles viram os militares, entraram no mato e tentaram fugir. Então, essa equipe acionou uma viatura para apoiá-la”, informou o aspirante.

Os militares apreenderam os capacetes e consultaram a situação da motocicleta. Eles descobriram que a moto foi furtada na madrugada de ontem, no bairro Santa Zita. “Furtaram a moto e trocaram a placa para tentar burlar qualquer tipo de fiscalização”, frisou aspirante Edenilson.

A PM fez rastreamento e conseguiu deter Bruno e Igor, que estavam escondidos no meio do mato. Enquanto isso, na região do córrego São Roque, outra equipe da Polícia Militar encontrou dois jovens em um Celta prata. “O veículo estava praticamente sem combustível e com os pneus carecas. Os jovens não disseram o que estavam fazendo naquele local. Mas encontramos o documento de Igor, que foi detido no meio mato, dentro do automóvel”, destacou o militar.

“Incialmente, os ocupantes do Celta negaram envolvimento, mas diante das circunstâncias, como o documento encontrado; eles preferiram ficar calados”, acrescentou aspirante Edenilson.

O aspirante disse que existem fortes indícios e os fatos registrados ontem são verossimilhantes à denúncia. “Agora ficará a cargo da autoridade da polícia judiciária verificar a veracidade da denúncia, a participação real e efetiva de cada um desses quatro indivíduos. A natureza dessa ocorrência está sendo receptação, uma vez que dois dos detidos estavam com uma moto furtada e fugiram, enquanto os outros dois estão sendo conduzidos para prestar esclarecimentos”, finalizou o militar.

Igor e Bruno foram presos e conduzidos para Delegacia de Polícia.