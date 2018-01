Operador de máquinas é morto a tiros

O operador de máquinas Marcos Avelino de Andrade, 32 anos, o ‘Marquinho’, foi morto a tiros na manhã dessa terça-feira (23). O crime aconteceu em uma fazenda no córrego do Lage, zona rural de Santa Rita da Minas. Outra pessoa, o motorista ‘Rubens’, foi ferida e segundo informações, encaminhada para Casa de Saúde União, em Caratinga. [Ouça abaixo a entrevista com tenente Anderson]

Conforme informações do dono da fazenda, ele disse que as vítimas estavam fazendo serviços na região e pediram para deixar uma retroescavadeira e um caminhão em sua propriedade. Hoje pela manhã que foram ouvidos disparos, sendo constatado que Marquinho estava morto e que Rubens ficou ferido.



Os levantamentos iniciais apontam que o autor estaria em uma motocicleta vermelha e que chegou procurando por Marquinho. Rubens foi atingido por estar perto do operador de máquinas. Outro motorista estaria perto da cena do crime, mas ele não foi atingindo.

Mais informações no decorrer do dia.