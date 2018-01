Casu recebe equipamentos de UTI e faz treinamento para funcionários

Hospital Casu, que já realiza diversas modalidades de cirurgias de pequeno, médio e grande porte, continua investindo em equipamentos modernos e disponibiliza mais leitos de UTI

CARATINGA – Com o foco no conforto e na segurança do paciente, o Hospital CASU continua investindo em tecnologia de última geração para todos os setores e acaba de receber diversos itens para equipar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A encomenda chegou ao Hospital CASU no início de janeiro e já está preparada para a utilização. Dentre os novos equipamentos estão ventiladores pulmonares, central de monitoramento, monitores multiparâmetro, além de aparelhos de anestesia (carrinhos de anestesia).

De acordo com a diretora geral do Casu, a médica Daniela Genelhu Fonseca Soares, com mais este grande investimento em equipamentos de UTI, o Casu mostra o seu pioneirismo, trazendo para Caratinga e região o que há de mais moderno em equipamentos na área da saúde. “A Funec-Casu leva a questão da saúde muito a sério e todos os esforços e investimentos têm o objetivo de buscar a excelência no atendimento. Os profissionais de saúde que estão conosco sabem dessa preocupação e por isso participam do Programa de Educação Permanente, justamente para acompanharem a evolução. Na área da medicina não se pode parar no tempo e hoje estamos realizando mais uma capacitação treinando os colaboradores no manuseio dos novos equipamentos de UTI.

O TREINAMENTO

A diretora de Assistência à Saúde, enfermeira Paula Botelho foi uma das responsáveis pela organização do treinamento técnico realizado na manhã de quinta-feira (18) para os profissionais de saúde que irão operar os novos equipamentos. “O Casu preza pelo atendimento humanizado e seguro e está investindo em equipamentos que possibilitam o monitoramento contínuo do paciente internado em UTI, mas se preocupa, também, com a atualização dos profissionais, por isso convocamos os técnicos de Enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas para participarem do treinamento realizado por colaboradores da empresa Mhedica. Além disso, os aparelhos de ventilação mecânica artificial substituem a respiração fisiológica em caso de doenças nas quais os pacientes têm dificuldade de respirar ou, em situações ainda mais graves em que ficam impossibilitados de respirar naturalmente”.

UTI DO HOSPITAL CASU

O CASU trabalha com a humanização do paciente e implantou uma grande estrutura de suporte ao pós-operatório, pois os pacientes, como por exemplo, os idosos, que precisam do atendimento, contam com o monitoramento, que é realizado na Unidade de Terapia Intensiva.

Com todos os investimentos em alta tecnologia, o Hospital CASU é o único da microrregião capaz de realizar diversas modalidades de cirurgias integradas ao mesmo equipamento e segue criteriosamente por toda a equipe de profissionais de saúde, os protocolos de cirurgia segura e de prevenção de infecção hospitalar usando métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico.

Além de investimentos, O CASU mantém um Setor Interno de Engenharia Clínica no qual os profissionais qualificados dão suporte técnico aos profissionais de Saúde para garantir o funcionamento dos equipamentos, monitorando a realização de cirurgias.