Escola da zona rural é alvo de furto

Foram levados produtos como geladeira, freezer e computadores

CARATINGA – O furto na Escola Municipal Pedrina Alexandre do Nascimento, no córrego do Suíço, zona rural de Caratinga, foi detectado no início da noite de sábado (20). Pelos indícios, um bando entrou no educandário e furtou uma geladeira, um freezer, uma caixa térmica, uma caixa de som, sete monitores de computador, três computadores, dois botijões de gás, 19 microcomputadores, 20 kg de carne de frango e 20 kg de carne de boi.

Uma pessoa ligou para a Polícia Militar e contou que a escola tinha sido arrombada e que vários itens foram levados. Assim que a equipe da PM chegou ao local, constatou que as portas dos cômodos onde ficam os computadores e gêneros alimentícios estavam arrombadas e que os produtos tinham sido furtados.

Uma pessoa disse que na madrugada de sábado (20), os vizinhos ouviram um veículo passar sentido ao córrego da Alegria, distrito de Simonésia, algo que não é comum. Foi apontando um suspeito, 20 anos, que teria presenciado a entrega do material pelos funcionários da prefeitura. A PM foi até a casa desse indivíduo, sendo notado que não havia nenhum sinal de carro na estrada de acesso à residência e nem tampouco indícios de que os materiais pudessem estar nas imediações.

Os policiais fizeram rastreamento e encontraram o suspeito na região do córrego da Alegria, distrito de Simonésia. Ele se mostrou tranquilo e levou os militares até sua casa, onde nada de ilícito foi localizado.