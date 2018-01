Telefonia fixa em queda em Caratinga e região

Telefones fixos diminuíram entre novembro de 2016 e novembro de 2017

DA REDAÇÃO- De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no mês de novembro de 2017, a telefonia fixa registrou 40.862.847 linhas em serviço, menos 135.964 linhas em relação à outubro (-0,33%). As empresas autorizadas do serviço totalizaram 17.104.036 linhas fixas no mês, queda de 61.546 linhas (-0,36%), e as concessionárias 23.758.811 linhas, redução de 74.418 linhas (- 0,31%). Nos últimos 12 meses, no serviço telefônico fixo comutado houve uma redução de 1.328.488 linhas fixa no país (-3,15%). As empresas autorizadas apresentaram menos 214.013 linhas (-1,24%). Ao mesmo tempo as concessionárias perderam 1.114.475 linhas (-4,48%).

CARATINGA E REGIÃO

Em Caratinga e região o cenário também foi de queda considerando a comparação de 2016 e 2017. Segundo a Anatel, Caratinga terminou novembro de 2017 com 9.420 telefones fixos em serviço. Se comparado a outubro do mesmo ano houve um aumento de 0,3%. Já considerando novembro de 2016, quando o número de telefones fixos em serviço era de 10.032, a queda foi de 6,1%.

Já em relação a telefonia fixa individual (sem considerar os chamados orelhões), foram 9146 em serviço em novembro do ano passado e 9756 em 2016. Ou seja, 6,25% a menos de telefones em serviço entre novembro de 2016 e novembro de 2017.

Bom Jesus do Galho, que possuía 429 telefones fixos em serviço em novembro de 2016, teve uma queda de 8,1 % em novembro do ano passado (394 telefones). Em Inhapim, a queda foi de 6,8% de telefones fixos em serviço. Entre Folhas, considerado os 238 telefones em serviço em 2016 a queda foi de 13,9%. Piedade de Caratinga registrou 208 telefones fixos em serviço em 2017, menos 14,7% em um ano.

Em Imbé de Minas, com 101 telefones em serviço em 2017 contra 115 de 2016, a queda é de 12,17%. Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas também apresentaram o mesmo cenário, sendo uma queda de 9,96% (262 2017 e 291 telefones em 2016, ambos mês novembro) e 16,1% (250 em 2017 e 298 em 2016).

Os dados consideram as sedes dos municípios, portanto, não incluem distritos.