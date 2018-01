Suspeitos de assassinato no Vale do Aço são detidos em Caratinga

CARATINGA – Ederval Ferreira Gomes, 21 anos, e Marcelo Alves Mizael, 36, foram presos na noite de domingo (21) em Caratinga durante blitz da Polícia Militar. Ambos são suspeitos da morte do pastor Alexandre Augusto Siqueira, 39, ocorrida na avenida Principal, na Lagoa do Pau, zona rural de Jaguaraçu, no Vale do Aço.

O crime aconteceu devido a um desentendimento, registrado próximo a um bar. Alexandre reclamou que o som do carro de Marcelo estaria alto e ele não gostou, havendo uma discussão. Então, a vítima deixou o local e foi para sua casa, mas saiu da residência instantes depois. Segundo levantamentos da PM, a namorada de Alexandre disse que viu quando Marcelo efetuou os disparos e fugiu num veículo Golf em companhia de Ederval. A vítima chegou a ser socorrida por terceiros, mas chegou a um hospital da cidade de Timóteo já sem vida.

Durante cerco e bloqueio, os suspeitos foram abordados em Caratinga. Os policiais desconfiaram quando viram um cartucho calibre 38 embaixo do banco do motorista. Foi feita busca no veículo e os militares encontraram, entre o banco e a caixa de som, um revólver calibre 38 com três munições. Em contato com a PM do Vale do Aço foi constatado que Marcelo e Ederval seriam os suspeitos de terem matado Alexandre.

Ambos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Timóteo. O veículo Golf foi recolhido ao pátio credenciado.