Homicídio em Ubaporanga

Jovem foi agredido e não resistiu aos graves ferimentos

UBAPORANGA –Walan Salino de Souza, 18 anos, foi morto com golpes na cabeça. O crime aconteceu na noite de domingo (21) na rua Antônio Jovita, bairro Vista Alegre, em Ubaporanga. Dois suspeitos já foram identificados pelos Polícia.

Durante patrulhamento, uma testemunha disse que seu irmão estava sendo agredido por dois indivíduos que usavam pedaços de madeira ou de ferro e que conseguiu fugir para não ser também agredido. Os militares acionaram os bombeiros voluntários e foram até a rua Antônio Jovita, tendo encontrado Walan caído desacordado e bastante ensanguentado. Os bombeiros constataram que a vítima não apresentava os sinais vitais.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi chamada e apreendeu uma munição calibre 38, que estava no bolso da vítima. Conforme a perícia, Walan apresentava quatro ferimentos na região posterior da cabeça, ferimento próximo ao olho direito e ao nariz, bem como feridas na perna direita.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido pela funerária ao Instituto Médico Legal, em Caratinga.

Conforme a testemunha, ela reconheceu os dois suspeitos. Segundo levantamentos feitos no local, a motivação do crime seria uma dívida de drogas que um dos suspeitos teria com a vítima.

Os suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição.