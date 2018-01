Criança molestada dentro de estabelecimento comercial

CARATINGA – Um jovem, 22 anos, foi preso suspeito de ter molestado uma criança de 8 anos em um estabelecimento comercial localizado na rua Raul Soares, centro. O rapaz é funcionário desse estabelecimento. O pai da vítima também foi detido, pois ao tomar conhecimento do fato, voltou ao local e agrediu o acusado. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (20).

A Polícia Militar foi informada sobre a confusão no estabelecimento. Uma equipe foi ao local e em contato com o pai da criança, ele relatou que na tarde de sábado foi até o comércio para fazer compras e que acompanhado da esposa e do filho. Ele notou que a criança se ausentou para ir ao banheiro, mas não desconfiou de nada. No decorrer da tarde, o menino estava abatido e assustado. Ao ser indagada, a criança disse que um funcionário tinha tocado em suas parte íntimas e depois mostrou o seu órgão genital.

O pai retornou ao estabelecimento com a finalidade de identificar o funcionário. Ao encontrar o suspeito, segundo o pai, o rapaz confessou o abuso e o pai disse que “perdeu a cabeça” e agrediu o acusado.

Os policiais também ouviram o suspeito, que contou sua versão. Segundo consta no boletim de ocorrência, o jovem disse que estava trabalhando quando viu a criança olhando uma máquina que vende bolinhas de borracha e percebeu que ela falava consigo mesma que precisa de R$ 1. Então, o suspeito, segundo o boletim, admitiu que sente forte atração sexual por crianças, ofereceu dois reais para que o menino lhe acompanhasse até o banheiro do estabelecimento. Chegando lá, o jovem disse que teria tocada a genitália do menino para se satisfazer e depois o deixou sair.

A vítima também foi ouvida. O menino disse que o jovem tocou em sua parte íntima. Ele acrescentou que o acusado retirou o órgão genital e também se masturbou perto da criança. “A criança nos relatou ainda que começou a se sentir ameaçada com a situação, e logo que foi possível conseguiu evadir do autor”, diz o boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, o jovem foi preso por estupro de vulnerável enquanto o pai foi conduzido por lesão corporal. Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.