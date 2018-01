Crack e dinheiro recolhidos no Santa Zita

CARATINGA – Em uma ação realizada na noite de sábado (20), a Polícia Militar prendeu Ilton Marcelo da Silva, 24 anos, na rua Paraíba, no bairro Santa Zita, por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Durante a operação, foram recolhidos 322 reais, 31 pedras de crack, um celular e sacolas que seriam usadas para embalar drogas.

A PM recebeu denúncia de que Ilton teria drogas em sua casa. Diante da informação, os policiais encontraram o denunciado na rua do Santuário. Foi feita busca pessoal e um celular foi recolhido. Segundo a PM, foi verificado que o aparelho era produto de furto.

Tendo já situação de flagrante por receptação, os policiais perguntaram onde Ilton adquiriu o celular, tendo ele caído em contradição. Em seguida, os militares foram até a residência do suspeito. Uma mulher autorizou a entrada no imóvel e nos quartos da casa foram apreendidos 322 reais e dentro de um pote foi encontrada uma sacola com 31 pedras de crack e sacolas que poderiam ser usadas para endolar entorpecentes.

Conforme a PM, o suspeito já tem passagem por tráfico. Ilton foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

