PM registra grande apreensão de maconha

CARATINGA – A Polícia Militar registrou no início da noite de sábado (20) grande apreensão de maconha na vila Augusto José Lopes, bairro Esplanada. O suspeito Marcos Leandro de Sousa Alves, 30 anos, acabou detido pelos militares.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que Marcos usava sua casa para guardar drogas. Diante da situação, uma equipe foi ao local e encontrou o denunciado, que autorizou entrada no imóvel. Uma testemunha acompanhou o trabalho dos policiais.

Durante vistoria, o suspeito disse que realmente havia grande quantidade de droga e os militares encontraram uma bolsa com quatro barras de maconha, duas pedras de crack, uma balança e uma faca.

A droga foi apreendida e o suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

