Bom Jesus do Galho, a cidade dos ipês

Prefeitura distribui, via Departamento de Meio Ambiente, milhares de mudas da árvore símbolo do Brasil

BOM JESUS DO GALHO – Aumentar o número de árvores do município em favor de uma melhor qualidade de vida para todos é o propósito da Prefeitura Municipal, que vem, por meio de seu Departamento de Meio Ambiente, investindo no cultivo e distribuição de mudas para a população.

No ano passado, o setor formou dez mil mudas de ipês a partir de sementes coletadas no próprio município. “Por a espécie ser relativamente rara aqui, foi desafiador garimpar essas sementes, mas o resultado já está compensando, pelo envolvimento das pessoas com o projeto. É grande a procura pelas mudas”, conta o analista ambiental e idealizador do projeto, Anailton Aldrin, que trabalha para transformar Bom Jesus do Galho na “cidade dos ipês”. “Estamos nos empenhando para isso e para que as pessoas venham a aderir a esse movimento de plantio de árvores, pelo bem da natureza e consequentemente da qualidade de vida das pessoas. Se isso puder ser feito acrescentando a beleza dos ipês, vai ficar ainda melhor”, completa.

O diretor destaca que o povo bonjesuense é muito ligado às raízes, “à natureza, às atividades do solo, do plantio. Essa nossa origem torna a mente das pessoas um terreno fértil, onde brotam sentimentos de preocupação e cuidado com o meio ambiente, fonte de nossa subsistência”, poetiza Anailton.

CORES

Os ipês levam em média três anos para florescer, o que ocorre nos períodos mais secos do ano, entre junho e outubro, principalmente em agosto. Quanto mais sol e calor, mais vivas são as cores de suas flores, que florescem de acordo com a cor, começando pelo roxo, seguido do rosa, amarelo, verde e branco, mas é possível ver mais de um florido ao mesmo tempo.

Segundo especialistas, o ipê tem um importante papel no bioma. Com suas raízes longas, capta e armazena água nas profundezas do lenço freático e são suas flores que devolverão essa água armazenada à atmosfera. Além disso, as flores alimentam os bichos polinizadores que, mais fortes, vão ajudar a reflorestar os espaços devastados pelo fogo ou pelo desmatamento.

FRUTAS

Além das mudas de ipês, o Departamento de Meio Ambiente vai investir na formação de mudas de árvores frutíferas. “Acrescentamos essa opção ao projeto a fim de motivar as pessoas a cultivar junto às nascentes e ciliares árvores frutíferas, que assim, além de contribuir com a natureza por meio do abrandamento da temperatura e o aumento d’água, as pessoas podem também consumi-las, além da poder alimentar os pássaros. “Agora que os canarinhos voltaram para a nossa região, acho que eles ficarão satisfeitos e aprovarão a ideia” brinca Anaiton, destacando que a iniciativa é viabilizada graças ao apoio de um grupo a quem ele é muito grato.

“Joel Filomeno, João da Alzira, Cotito, Cristina, Bibi e Toninho Rocha doaram as sementes de ipês; o Magela do Fio doou todo o esterco utilizado nos canteiros e nas sacolinhas, recipientes das sementes, e s funcionários da prefeitura, como o secretário de obras, Edmilson, sempre nos atendendo prontamente, bem como o Geovane, Dibota, Tonesco, Camila e Tatiana”, enumerou, acrescentando o prefeito Willian Batista de Calais, “que sempre foi um entusiasta da ideia, apoiando o projeto em todas as etapas”, finaliza Anailton.

SERVIÇO

Interessados em participar do projeto, tanto para doar sementes, quanto para retirar mudas de ipês, devem entrar em contato com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, que durante a realização desse projeto está lotado no Barracão Municipal de Obras.