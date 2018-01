COLUNA ABRINDO O JOGO

Vai nessa Beto!

Amigos do técnico Beto Correa se reuniram para uma grande resenha, cujo objetivo era se despedir dele que está de mudança para o Rio de Janeiro onde irá acompanhar, e dar total apoio ao filho Guilherme, que recentemente foi aprovado para jogar na base do Vasco da Gama. Tendo conquistado o título de campeão Regional comandando o Entre Folhas em 2017, Beto esteve no programa Abrindo o Jogo e deixou clara a possibilidade de retornar a cidade para comandar algum clube no certame 2018, mesmo morando na Cidade Maravilhosa. Isso porque seu trabalho inicialmente por lá irá lhe permitir vir.

Uma das coisas mais maravilhosas que o futebol amador nos proporciona são as amizades e histórias inesquecíveis. Certamente não posso me orgulhar de estar entre os grandes jogadores da história de nosso futebol. Principalmente se comparado aos ídolos dos anos 80. Entretanto, no curto tempo em que estive em campo, tive a sorte de jogar ao lado de caras como Beto. No time de Juniores do Santa Rita que disputou o Campeonato Mineiro de 1994 estivemos juntos, mesmo sendo um dos mais jovens, recebeu a braçadeira de capitão pela espírito de liderança que já demonstrava. No Esplanada, campeão de juniores em 1993, no adulto em 94, e no Dom Modesto em 1996 também estávamos do mesmo lado. Só posso dizer que foi um prazer “chupar laranja” com esse cara. Nessa nova etapa da vida, desejo-lhe todo sucesso do mundo. Vai nessa capitão!

Mineiro: Começou!

O tempo de pré-temporada não é o ideal, os grandes retornaram de férias a poucos dias. Por isso, ainda não dá pra cobrar grandes atuações. É absolutamente normal uma apresentação abaixo do que podem apresentar. América teve dificuldade contra o Patrocinense. O Cruzeiro que apresentou um futebol mais competitivo já de cara e dominou o Tupi. Aliás, o time de Mano Menezes tem tudo pra ter uma bela temporada. O elenco está muito mais qualificado que ano passado.

O Atlético, que estreou com um time bem longe do ideal, não teve vida fácil contra o Boa Esporte. Mesmo tendo criado algumas oportunidades, o resultado de zero a zero acabou sendo justo. A torcida irá precisar ter paciência e entender que esse time é bem diferente do que Oswaldo espera ter ao longo da temporada.

O que será do Vasco

A briga na justiça entre Eurico Miranda e Júlio Brant parece não ter fim. Porém, quem mais sai perdendo é o clube e sua enorme torcida. Mesmo depois de conseguir uma improvável vaga para a pré-Libertadores, o Vasco passa por uma crise que não precisaria estar passando caso estivesse em primeiro lugar para seus dirigentes. A briga pelo poder vai muito além da vaidade em ser presidente de um dos maiores clubes do país. Na verdade, tem muita mais coisa em jogo que supõe o torcedor comum. Aquele que realmente ama o clube cujo seu único interesse é vê-lo vencer.

