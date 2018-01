Revólver apreendido na zona rural de Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Um revólver calibre 32 e três munições foram apreendidos na noite desta quinta-feira (18) na zona rural de Piedade de Caratinga. Antônio Joaquim de Andrade, 40 anos, acabou conduzido por posse ilegal de arma de fogo.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo teria arma de fogo em sua casa e que ele costuma efetuar disparos no terreiro do imóvel. Diante da denúncia, uma equipe da PM foi até o córrego do Jacu. Em conversa com o denunciado, Antônio admitiu possuir o revólver e que ele não tinha o devido registro.

O suspeito foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.