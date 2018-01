Carro capota e motorista fica ferido

BOM JESUS DO GALHO – Um capotamento foi registrado na manhã de ontem na MG-329, região do córrego do Feijoal, entre Bom Jesus do Galho e Caratinga. O motorista Marcelo da Silva Augusto, 29 anos, ficou ferido.

Marcelo, que dirigia um automóvel Peugeot, placas de Timóteo, perdeu o controle de direção, o veículo capotou e caiu numa estrada paralela a rodovia.

O condutor foi socorrido pelos bombeiros militares e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Conforme os bombeiros, Marcelo apresentava suspeita de fratura em um dos braços.

A Polícia Militar Rodoviária fez o registro da ocorrência e as causas do acidente estão em apuração.