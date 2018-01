Homem é morto ao furar bloqueio policial

PM diz que vítima teria tentado atropelar um militar

MANHUAÇU – Na tarde de ontem, o motociclista Alecir Basílio, 35 anos, foi morto com um tiro efetuado por um policial militar. Alecir tentou furar um bloqueio feito pela PM na LMG 838, entre Vila Formosa e Ponte do Silva, na zona rural de Manhuaçu. A vítima teria tentado atropelar com sua moto um policial. Existe a suspeita que Alecir estaria fugindo, pois teria furtado um relógio.

Conforme a PM, foi dado ordem de parada, mas Alecir jogou o veículo contra um dos militares. Tenente Moura, comandante do Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito, falou sobre o ocorrido. “Estamos potencializando e aumentando as operações, principalmente no trecho entre Manhuaçu e Luisburgo, onde buscamos coibir os crimes contra patrimônio, mais comuns nesse período de safra de café. Nessa tarde, a equipe da Polícia Militar Rodoviária tentou abordar um motociclista, que desobedeceu ordem de parada, acelerou a motocicleta e atropelou um policial, vindo a causar um disparo que atingiu o condutor que caiu na rodovia e não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito no local”- descreveu o oficial.

Ele contou ainda que o homem havia acabado de cometer um crime. “Ele havia acabado de furtar um relógio de estimação de uma senhora em uma loja de Vila Formosa e deparou logo com a operação policial. Nós encontramos também no bolso dele um aparelho de telefone celular que estamos buscando identificar uma possível vítima de outro furto”.

A PM não divulgou o nome do militar que efetuou o disparo, mas ele já se apresentou ao 11º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Manhuaçu. “Vamos registrar uma ocorrência de tentativa de homicídio, tendo o motociclista como autor por ter usado a moto como arma para atropelar o policial e a resistência do policial para defender sua vida. Recolhemos o policial para o Batalhão para fazer as medidas administrativas e a arma dele para perícia”, finalizou tenente Moura.

A moto em que o Alecir estava é uma Honda CG de cor verde, com placa de Manhuaçu. Segundo a PM, não foi encontrada documentação do veículo.