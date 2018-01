Quatro afogamentos na região

Três pessoas morreram em Ipanema e uma em Caratinga

DA REDAÇÃO – A sexta-feira (19) foi trágica na região, pois quatro afogamentos foram registrados. Os incidentes ocorreram em Caratinga, onde uma pessoa morreu; e em Ipanema, onde três mortes aconteceram.

Caratinga

O afogamento foi registrado numa fazenda, que abriga um centro de recuperação de dependentes químicos. De acordo com informações repassadas aos bombeiros militares, Sérgio Luiz Silva, 59, que estava internado há seis meses para se livrar do vício do álcool, tinha o costume de acordar mais cedo que os demais internos, então ele varria em volta da lagoa porque gostava dessa atividade. A diretoria suspeita que como Sérgio fazia uso de remédio controlado para dormir, pode ter se sentido mal, ter tido uma tontura quando foi tirar o lixo à margens da lagoa e acabou caindo, e como não sabia nadar, morreu afogado.

O resgate do corpo feito pelos bombeiros aconteceu no início da tarde de ontem. No dia anterior as pessoas do centro já teriam dado falta de Sérgio e até comunicado o sumiço à família, mas segundo uma pessoa da diretoria, a polícia pediu 24 horas para registrar o fato.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para tomar as providências necessárias.

Ipanema

Os irmãos Adriano Teixeira Chaves, 22, e Fabiano Teixeira Chaves, 23, e um amigo identificado como Edivaldo Horácio, se afogaram na tarde de ontem em uma cachoeira, conhecida como Caracol, no rio Manhuaçu zona rural de Ipanema.

Segundo informações, as vítimas seriam do córrego São Vicente, zona rural de Simonésia. Os bombeiros militares foram acionados, mas até o final dessa edição os corpos não tinham sido localizados.