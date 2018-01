Começam obras no Cemitério São João Batista

CARATINGA– A terceira etapa do projeto de revitalização do Cemitério São João Batista já está sendo desenvolvida, com o início de obras no local. A Prefeitura de Caratinga já passou pela primeira etapa com projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado, que dispõe sobre o uso do cemitério público de Caratinga.

De acordo com o documento, as ruas preferencialmente terão “ajardinamento, ou arborização reta”, que não deverá ser densa para não impedir a circulação de ar e evaporação de umidade. Devem ser plantadas árvores, de preferência de espécies nativas e com raízes “pivotantes”, a fim de evitar invasões de jazigos, destruição de piso e túmulos e danos às redes de água, de esgoto e drenagem. O cemitério deverá contar com iluminação através de postes devidamente dimensionados e instalados nas proporções condizentes com as áreas a serem iluminadas, para eventuais necessidades de iluminação noturna.

Conforme a Prefeitura, a segunda etapa foi a elaboração do projeto civil. E no início desta semana, máquinas ‘desfizeram’ a entrada do cemitério, para atendimento de um novo projeto contemplando algumas necessidades, tais como “banheiros feminino e masculino, escritório de atendimento informatizado, iluminação para afugentar o uso de drogas em certas áreas internas, levantar muros para cercar a área aberta e muros de contenção, arborizar áreas com risco de erosão, abrir espaço para a construção de gavetões populares e construí-los, entre outras melhorias”. O projeto também propõe a construção de uma capela velório, mas isto não está previsto para esta inicial das obras, com previsão de término para aproximadamente três meses.

Dentre as melhorias aplicadas, o executivo cita a regulamentação dos túmulos que também influenciam na imagem geral do cemitério. “Alguns se encontram abandonados e em estado de degradação. Conforme o projeto de lei ao qual nos referimos, os túmulos irregulares e abandonados, se não regularizados até o final de abril, serão colocados à disposição da população interessada. As etapas necessárias para esta medida, vêm sendo cumpridas desde o 1º semestre de 2017”.

A prefeitura acredita que regulamentadas todas as sepulturas, a manutenção do cemitério poderá ser custeada a partir de sua arrecadação própria, o que permitirá que o repasse atualmente realizado pela administração todos os meses, seja aplicado em outras melhorias ao município. “A administração entende que sepultar um ente querido, parente, ou amigo; em si já é uma tarefa difícil. Por isso, tem buscado tornar mais respeitoso o local onde pessoas amadas por nossa população se encontra sepultada”, finaliza por meio de sua Assessoria de Comunicação.