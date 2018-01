MORTE NO PERÍMETRO URBANO

Jovem vem à óbito depois de cair de moto. Outra pessoa ficou ferida

CARATINGA – Um acidente, que resultou em um óbito e deixou uma pessoa ferida, foi registrado na madrugada de ontem no km 529 da BR-116, perímetro urbano de Caratinga. A moto, que era pilotada por Mayke Vinícius Rosa Abrantes, 19, caiu na pista e o motociclista sofreu traumatismo craniano, vindo a falecer.

Os bombeiros militares foram acionados por volta das 4h de sexta-feira para atender as vítimas de um acidente. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou Mayke caído ao chão. O motociclista estava inconsciente e apresentava corte profundo na cabeça, o que fez com que ele sangrasse bastante. A queda foi tão violenta que o capacete rachou. Já Thaila Cristina Gomes Freitas Ramos, 20, também estava estirada na pista e inconsciente, além de apresentar escoriações no rosto. Ela ainda quebrou alguns dentes. Com o impacto, o capacete da jovem se soltou.

Ambos foram conduzidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém Mayke não resistiu ao grave ferimento, vindo a falecer. Conforme informações, Thaila continuava internada até o final dessa edição.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Os levantamentos indicam que o Mayke perdeu o controle da direção da moto e o veículo caiu na pista.