CASU inicia Programa de Educação Permanente de 2018

A palestra “Avaliar é preciso”, realizada em duas sessões, reuniu dezenas de colaboradores para esclarecer sobre a importância da Estatística e da realização da Pesquisa de Satisfação junto aos clientes

CARATINGA– O Casu, visando o aprimoramento do atendimento humanizado e de excelência, por meio da Gestão de Qualidade e Segurança (GQS), realizou a primeira reunião do Programa de Educação Permanente de 2018 com o Núcleo de Segurança. O encontro foi proposto e organizado pela GQS, coordenado pela enfermeira Naara Maia, em duas sessões para esclarecer aos colaboradores sobre a importância da Estatística e da realização da Pesquisa de Satisfação junto aos clientes.

O professor do UNEC (Centro Universitário de Caratinga), Noé Comemorável Neto ministrou a palestra com o tema “Avaliar é preciso”, que foi apresentada à equipe de Enfermagem, Consultores do Casu Família e equipe da Recepção contando com a participação de 41 pessoas.

A enfermeira do Centro de Reabilitação Funec-Casu, Vaneusa Maria Gomes participou do encontro e diz que a educação continuada é de muita importância para o profissional e de grande valia para a empresa. “Com ela podemos nos ajustar, atualizar e aprender através de novas informações e por troca mutua. O tema de hoje nos deu um direcionamento da importância da avaliação continua do funcionamento de cada setor e de todos os profissionais na unidade de serviço, pois esclareceu como deve ser entregue as fichas de avaliação bem como a abordagem com o paciente. Por outro lado, nos passou a segurança da qual o profissional que dispensa um trabalho de qualidade está sempre apto a ser avaliado”.

De acordo com Naara Maia o Programa de Educação Continuada acontece em dois plantões (dias 17 e 18/01) com o objetivo de conscientização das equipes profissionais sobre a importância da Avaliação Permanente por meio da Pesquisa de Satisfação que é realizada no CASU junto aos clientes. Essa Pesquisa visa o aprimoramento para o atendimento humanizado e de excelência no Hospital Casu, Centro de Reabilitação Funec-Casu e Instituto Casu Social I e II.

O palestrante Noé Neto explica que o Casu, buscando sempre atender com excelência, preza pela avaliação que os pacientes e assistidos dos projetos sociais fazem da instituição. “Esse treinamento busca orientar aos colaboradores do Casu sobre a necessidade da aplicação das pesquisas de satisfação junto aos clientes e o quanto elas retratam a grandiosidade do Casu. O tema ‘Avaliar é preciso’ é pertinente, pois necessitamos reconhecer onde nós, profissionais que respondem pela instituição, acertamos e em que pontos precisamos melhorar. Avaliar é preciso também porque as avaliações nos trazem resultados reais, por meio delas é que colhemos os frutos do nosso trabalho”.