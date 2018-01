EMPRESÁRIO CONTÁBIL – A EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO

Historicamente a profissão contábil sempre foi importante para a construção da economia de um país, prova disso que na década de 40 o primeiro conselho profissional regulamentado foi o de contabilidade. Ao longo dos anos a profissão contábil foi evoluindo e se tornando cada vez mais imprescindível para o ambiente empresarial, bem como para o terceiro setor e para a gestão pública.

Na década de 70 o Brasil deu um salto com a adoção da primeira lei de regulamentação das sociedades anônimas o que fez com a profissão no Brasil se estruturasse cada vez mais, ampliando seu leque de atuação para as áreas de auditoria. Recentemente no ano de 2008 o Brasil adotou a convergência às normas internacionais de contabilidade fazendo com que os nossos profissionais e o nosso modelo pudesse ser apresentando internacionalmente.

No dia 12 de janeiro se comemora o dia do empresário contábil, que além de possuir as qualificações técnicas necessárias da profissão tem as característica do empreendedorismo gerando emprego, promovendo o desenvolvimento econômico e assumindo a responsabilidade diante de diversas organizações empresariais. A data de comemoração do dia do empresário contábil é importante para refletirmos o quanto a profissão amadureceu e desenvolveu, mais do que possuir um escritório contábil agora o profissional é um gestor – empreendedor.

As diversas áreas que o empresário contábil pode atuar é vasto, amplo e extremamente técnico sendo necessário uma constante atualização da legislação, de informações técnicas e gerenciais. O empresário contábil atua com arbitragem, perícia, auditoria, contabilidade societária, gerencial, valuation, impermaint, consultoria, assessoria, gestão pública, análise de investimento, gestão financeira e gerenciamento de riscos.

Novas áreas têm se descortinado para o empresário contábil como compliance, governança, auditoria contínua e planejamento estratégico. O empresário contábil tem como característica a ousadia o desprendimento e a busca constante pelo conhecimento, a valorização da ética, do profissionalismo e do sigilo profissional.

O curso de Ciências Contábeis das Faculdades Doctum de Caratinga, curso pioneiro no interior de Minas Gerais, e um dos primeiros do Estado, tem orgulho de ter ajudado a mudar a vida de milhares de egressos que atuam como profissionais altamente qualificados e também os inúmeros empresários contábeis que atuam em todo o Brasil e no exterior levando o nosso legado e nosso DNA de pioneiros.

Por: Sílvia Martins

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Doctum