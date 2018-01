Prefeita Wilma Pereira entrega viatura à PM de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã de ontem, a prefeita Wilma Pereira (PP), com o apoio e a parceria do deputado federal Renzo Braz (PP), entregou oficialmente uma viatura à Polícia Militar de Santa Bárbara do Leste, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a segurança pública e com a população.

Representando a Polícia Militar, estiveram presentes na cerimônia o comandante da 288 Cia da Polícia Militar, capitão Sanglard; o comandante do Pelotão, tenente Anderson; e o comandante do Destacamento da Polícia Militar de Santa Bárbara do Leste, sargento Whelberth. Compareceram também à solenidade, o assessor Betinho, representando o deputado federal Renzo Braz, os vereadores e os secretários do município, além de alguns representantes da comunidade.

Para a prefeita Wilma Pereira, é gratificante cumprir essa meta de governo, entregando o novo veículo à Polícia Militar. Segundo ela, esse e outros benefícios estão sendo destinados ao município com o apoio do deputado federal Renzo Braz e em breve novas aquisições serão apresentadas à população. A prefeita agradeceu a todos que estiveram presentes na cerimônia, especialmente à Polícia Militar que trabalha incansavelmente para que Santa Bárbara do Leste seja um lugar cada vez mais seguro de se viver.

De acordo com o capitão Sanglard, a parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura tem sido muito positiva, uma vez que é possível dinamizar os serviços. Segundo o Capitão, com a nova viatura haverá mais qualidade para que os policiais militares desenvolvam um trabalho cada vez mais efetivo, proporcionando maior segurança para o cidadão de bem. Ele ressaltou que essa é uma viatura moderna, a qual possui um cofre para transportar os criminosos, o que aumenta a segurança dos Policiais Militares e das vítimas durante a realização das diligências.

O presidente da Câmara de Vereadores, Zé Rufino (MDB), parabenizou a iniciativa da Prefeitura na busca constante por melhorias para o município. Zé Rufino disse ainda que a Câmara está à disposição para auxiliar, tanto nas questões que viabilizam a melhoria da segurança pública, quanto nas demais questões que trazem benefícios à população.