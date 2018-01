Leonardo Satler é o novo presidente da Acic

CARATINGA – O empresário Leonardo Satler Mol, 43 anos, o “Léo Canarinho”, é o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic). A eleição do conselho deliberativo e da diretoria executiva da entidade aconteceu no dia 29 de dezembro de 2017 e foi em chapa única. A posse foi no mesmo dia e o mandato é de três anos. O empresário está substituindo Ary Silva, do Irmão Supermercados, que ocupava o cargo desde 2013.

Casado com Carolina Satler, Leonardo é pai de Felipe, 11 anos, e de Sofia, 8. O empresário é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale) e está no comércio caratinguense há 27 anos, tendo trabalhado no ramo de compra e venda de veículos, concessionária de motos, locação de veículos, materiais de construção e atualmente trabalha com construção civil, sendo proprietário da MPG Construtora e Incorporadora.

Leonardo disse que tem como objetivo promover o desenvolvimento do setor comercial e industrial de Caratinga, “realizando cursos de capacitação, eventos empresariais, palestras e outras atividades que visem desenvolver o comércio, a indústria e a comunidade”.

HISTÓRICO

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Caratinga (Acic) é uma entidade de classe que congrega pessoas físicas e jurídicas, empresários dos mais diversos ramos: comercial, industrial, prestação de serviços e de agronegócios do município de Caratinga e região. Fundada em 6 de abril de 1938, a partir da união dos ideais associativistas dos empresários daquela época, conforme o seu institucional, “sempre atuando em prol de seus associados e da comunidade, tornou-se cada dia mais forte e representativa no meio empresarial, através de ações importantes e decisivas para o crescimento econômico do município”.

Após quase 80 anos de fundação, é a associação classista mais antiga do município e tinha em seus últimos registros quase 500 associados em seu quadro, número representativo dos diversos setores da economia local. Ao longo dos anos firmou importantes parcerias com órgãos públicos e privados, conquistando benefícios importantes a fim de valorizar seus associados e contribuir para seu crescimento.