Lixo e entulho em lotes e ruas são focos de dengue e animais peçonhento

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, realizou o 1º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), que apresentou Índice de Infestação Predial de 5,1%, colocando o município em situação de alerta com alto risco de um surto de arboviroses

O índice de Breteau ficou em 6,2%. Esse levantamento leva em consideração o número de larvas do mosquito transmissor da dengue em Caratinga. Isso significa que a cada 100 imóveis no município, 6,2% estavam infestados.

DESAFIO

O DIÁRIO DE CARATINGA percorreu algumas ruas da cidade e flagrou alguns pontos propícios para a proliferação do mosquito da dengue. Lotes tomados pelo mato alto, copos plásticos descartados incorretamente, lixos, resíduos de construção civil e diversos materiais jogados. Os cenários acabam sendo favoráveis ainda a animais peçonhentos.

Conforme o departamento responsável pela elaboração do LIRAa, o aumento do Índice de Infestação por Aedes aegypti neste período do ano tem uma relação direta com as chuvas e o calor que criam condições favoráveis a proliferação do vetor. No entanto, a população também precisa contribuir para reverter o resultado obtido. “Apesar das condições ideais para explosão dos focos do vetor neste período do ano, o alto índice de infestação do mosquito está associado ao descaso de uma pequena parcela da população que insiste em manter em suas residências ambiente propício para proliferação do mosquito Aedes aegypti”, cita o documento”.

O estudo ainda detalha que, a exemplo de tantos outros levantamentos realizados pela Seção de Controle de Endemias, mais de 80% dos criadouros do mosquito identificados no 1º LIRAa de 2018 estão dentro dos imóveis em locais acessíveis aos moradores, o que possibilita ao cidadão a imediata eliminação, sem a necessidade da intervenção direta do Poder Público.

Somado as ações de rotina de controle do vetor, realizadas diariamente pelos agentes de combate às endemias, que consiste no tratamento químico dos possíveis criadouros do mosquito e a remoção de inservíveis propícios à proliferação, a Secretaria de Saúde intensificará as atividades educativas durante todo o período de alta transmissão das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, buscando sensibilizar a população da necessidade de participar para eliminação dos possíveis criadouros do vetor dentro de suas residências; além de mutirões de limpeza nas áreas onde foi identificado maior índice de infestação.

ORIENTAÇÕES

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico que pode viver, inclusive, dentro de casa e perto do ser humano. Com hábitos diurnos, o mosquito se alimenta de sangue, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água limpa e parada e distribuídos por diversos criadouros que pode ser os locais ou objetos que fazem parte da nossa casa, trabalho ou escola. Por isso, toda a sociedade deve se unir e trabalhar juntos para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Abaixo, confira alguns cuidados simples que evitam a transmissão recomendados pela Secretaria de Estado de Saúde:

# Mantenha a casa limpa e sem água parada para evitar os possíveis criadouros: nada de manter pratinhos de plantas com água, garrafas pet ou qualquer objeto que facilite o acúmulo de água;

# Dê um cuidado especial ao armazenamento e destinação do lixo. Jamais descarte qualquer outro material que possa acumular água no quintal de casa, no quintal de vizinhos, na rua ou em lotes vagos. Latas, caixas de leite e similares, é recomendável retirar o fundo para descartar;

# Mantenha as calhas livres de entupimentos para evitar represamento de água nas mesmas;

# Mantenha limpos e escovados os bebedouros de animais domésticos; a água deve ser trocada diariamente;

# Mantenha piscinas devidamente tratadas;

# Cuidados extras para reservatórios de água: caixas de água devem estar bem tampadas e vedadas. Se optar em armazenar água das chuvas, é importante que tampe bem os recipientes.

# A água sanitária também poder ser utilizada para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Mas é importante lembrar que ela não pode ser utilizada em recipientes usados para armazenamento de água para consumo humano e de animais. O tratamento deve ser repetido semanalmente, de preferência em dia fixo, de modo a garantir que a solução continue efetiva.