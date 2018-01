Carro é recuperado e suspeito de receptação acaba detido

DA REDAÇÃO – Um veículo Monza, com queixa de furto, foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (16) no córrego do Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga. Um suspeito de receptação acabou detido pela PM.

Guarnição da PM fazia patrulhamento preventivo na região do córrego do Rio Preto, quando avistou o veículo e realizou a abordagem. Ao consultar o sistema informatizado, os militares constaram que havia queixa de furto. O motorista Túlio Rodrigues de Oliveira, 23 anos, afirmou não saber que o carro era furtado e disse que pagou 5 mil reais pelo automóvel e que essa transação ocorreu há seis meses. Porém, Túlio não disse o nome da pessoa que lhe vendeu o veículo e nem apresentou documentos que comprovassem a transação comercial.

O carro foi recolhido ao pátio credenciado enquanto o suspeito de receptação foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.