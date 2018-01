Tentativa de homicídio em bar de Raul Soares

DA REDAÇÃO – Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (16) em um bar localizado na rua José Sinfrônio de Castro, bairro Tarza, em Raul Soares. A vítima, 46 anos, conseguiu escapar porque pulou por uma janela e conseguiu se esconder.

Conforme relato da vítima, um indivíduo, que ele não soube identificar, entrou no bar e ao perceber que corria risco de vida, pulou pela janela dos fundos que dá acesso ao rio. Então, o autor efetuou disparos de arma de fogo, mas não chegou a atingir a vítima, que permaneceu escondida até a partida do autor.

O dono do bar, que se escondeu no banheiro, disse que foi levado dinheiro que estava no caixa.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido preso até o final dessa edição.