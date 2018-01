Outro ônibus da Itapemirim é apreendido pela PRF, desta vez em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Mais uma vez um ônibus da viação Itapemirim/Kaissara foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, o fato foi registrado na BR-116, em Santa Rita de Minas. Desde o dia 9 de janeiro, este é o quinto carro da empresa recolhido por irregularidades como licenciamento em atraso e tacógrafo sem aferição do Instituto Nacional Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

Ultimamente, os ônibus da empresa estavam tomando caminhos alternativos, dando a entender que estariam evitando passar em frente ao posto da PRF em Caratinga. Mas na tarde de ontem, as fiscalizações foram intensificadas e o ônibus, que fazia a linha São Paulo/Governador Valadares, foi abordado e constatada a irregularidade, no caso, o último IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) pago foi no ano de 2014.

A Polícia Rodoviária Federal autorizou o ônibus a retornar para o terminal rodoviário de Caratinga e assim os passageiros embarcarem em outro veículo da empresa.

Alguns passageiros reclamaram também que compraram passagens para viagem em ônibus executivo, porém o veículo não apresentava nenhum conforto.