Polícia Militar de Minas Gerais recebe 140 novas viaturas

Dom Cavati, Inhapim, Santa Bárbara do Leste, Pingo D’água e Vermelho Novo estão entre os municípios contemplados

REDAÇÃO – O governador Fernando Pimentel entregou nesta segunda-feira (15), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 140 novas viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais. Os veículos serão distribuídos para 137 municípios de todos os Territórios de Desenvolvimento do Estado e utilizados para o patrulhamento preventivo e ostensivo, oferecendo maiores condições de trabalho aos policiais e segurança para a população. Dom Cavati, Inhapim, Santa Bárbara do Leste, Pingo D’água e Vermelho Novo estão entre os municípios contemplados

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 10 milhões para a compra dos veículos, que também são equipados com rádio comunicador. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares federais (deputados federais e senadores mineiros). Fernando Pimentel destacou em seu discurso a redução dos índices de criminalidade no estado, que têm sido alcançados com muito trabalho e esforço da gestão.

“O que estamos celebrando aqui é aquilo que está nos jornais de hoje. Para pegar o exemplo de Belo Horizonte, nós estamos, hoje, com o menor índice de homicídios nos últimos 17 anos. No estado inteiro, a queda dos índices de criminalidade, sobretudo os crimes violentos, ultrapassa os 10%. Isso mostra o trabalho efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais, evidentemente ombreada com a nossa Polícia Civil, com os agentes penitenciários, enfim, com o conjunto das forças de segurança, que entregam resultados extremamente positivos e mais relevantes ainda, porque isso se desenvolve em um cenário completamente hostil às forças de segurança”, afirmou.

O governador também destacou a importância da parceria com os parlamentares mineiros para o investimento na segurança pública. “Se nós estamos entregando hoje 140 viaturas é porque os deputados federais de Minas Gerais escolheram a segurança como prioridade e fizeram sua escolha através das emendas. Então, é destacar e valorizar o trabalho da bancada federal”, disse.

Fernando Pimentel ainda ressaltou as estratégias adotadas pelo Governo em um período de crise econômica. Um exemplo de sucesso foi a criação das bases comunitárias móveis em Belo Horizonte.

“Nós vamos fazer o ajuste fiscal de outro jeito: melhorando a arrecadação, tornando mais eficiente, produzindo mais resultados com o mesmo tipo de equipamento, estruturando melhor, produzindo melhor. Um exemplo está desenrolando aqui, na nossa frente, em Belo Horizonte, que é o exemplo da Polícia Militar, com o modelo das bases comunitárias móveis. Nós colocamos 86 bases e os índices estão caindo, mostrando que é um modelo que, com poucos recursos, estão produzindo bons resultados. É o mesmo modelo que nós estamos querendo levar aos poucos para o interior do estado”, finalizou.

SEGURANÇA

As novas viaturas se somam aos esforços do Governo de Minas Gerais dentro do Programa Mais Segurança, que realiza uma série de investimentos na segurança pública e que permitiram, após seis anos, a redução do número de crimes violentos no estado. Além da entrega de viaturas já realizadas, destacam-se a ampliação do número de policiais em todas as regiões mineiras e a digitalização da rede de rádio da PMMG, garantindo maior segurança, qualidade e cobertura para o estado.

“Serão 137 localidades que receberão essas novas viaturas, proporcionando aos militares as condições necessárias para a execução do policiamento ostensivo, garantindo tranquilidade para a população mineira. As viaturas reforçarão o programa estratégico de segurança da Polícia Militar, contribuindo para o aumento da sensação de segurança da população e, sobretudo, para as estratégias institucionais obstinadas à contenção da interiorização do crime”, afirmou o comandante geral da PMMG, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, em Nota do Comando lida durante o evento.

PRESENÇAS

A solenidade contou com a presença de mais de 70 prefeitos, vereadores e lideranças políticas regionais. Também participaram os secretários de Estado de Segurança Pública, Sérgio Menezes; de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Epaminondas Pires de Miranda; o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais, coronel Fernando Arantes; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel Cláudio Roberto de Souza; o presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais, Alessandro Marques; e o presidente da Minas Gerais Participações, Mário Assad.

Dentre os parlamentares mineiros compareceram ao evento os deputados federais Jaime Martins, Diego Andrade, Weliton Prado, Tenente Lúcio, Stéfano Aguiar, Newton Cardoso Jr, Subtenente Gonzaga, Raquel Muniz, Padre João, Leonardo Monteiro, Edson Moreira, Reginaldo Lopes, Dâmina Pereira, Ademir Camilo e Adelmo Leão e a ex-deputada Luzia Ferreira. Sete deputados estaduais também marcaram presença na cerimônia de entrega das viaturas: Cristiano Silveira, Elismar Prado, Leo Portela, Ulysses Gomes, Fred Costa, Durval Ângelo e Arlete Magalhães.