Criador da Terapia Comunitária no Brasil, psiquiatra Adalberto Barreto vem a Caratinga para ministrar palestra gratuita no UNEC

CARATINGA – Segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. O Brasil é o segundo no ranking das Américas, atingindo quase 6% da população e ficando atrás somente dos Estados Unidos. O psiquiatra Adalberto de Paula Barreto é conhecido mundialmente como um dos grandes profissionais voltados à saúde mental da sociedade. Além de psiquiatra, é antropólogo e professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Na última sexta-feira (12), esteve no Auditório Celso Simões Caldeira, Unidade I do UNEC, para ministrar a palestra “Dialogando com a Depressão e Prevenindo o Suicídio”. Médicos, assistentes sociais, psicólogos e estudantes da região se reuniram para assistir.

“Todo ser humano nasce incompleto e precisa do outro para viver”, afirma o psiquiatra. Ao longo da palestra, Adalberto disse que depressão é estar aprisionado ao passado e que várias ferramentas podem ser utilizadas como tratamento para trazer o indivíduo ao presente, como: técnicas de respiração, reiki e a própria Terapia Comunitária, uma metodologia criada por ele e difundida hoje por todo o país. “O depressivo é um prisioneiro do passado. Ora, o passado não existe mais, nem o futuro ainda existe, só temos o presente. Quem não está no presente não sabe o que fazer da vida, isola-se. O que inferniza o cachorro é a pulga, mas para matar a pulga não precisamos matar o cachorro. Quando alguém tem ideia de suicídio, é o inconsciente dizendo que existe algo precisando morrer, não a pessoa”, ele explica

Adalberto acredita que a Terapia Comunitária possa ser uma arma poderosa no tratamento da depressão, já que, segundo ele, a doença é caracterizada pelo conflito ou falta de vínculos afetivos. A técnica consiste na formação de grupos de pessoas da comunidade onde, juntos, podem discutir e compartilhar experiências da vida, aprendendo e ajudando uns aos outros, criando um ambiente de cooperação. “A Terapia Comunitária é um cuidado solidário onde as pessoas e a própria comunidade acolhe o sofrimento e a dor da alma com os recursos que ela dispõe. Na depressão nós temos os cuidados clínicos, para os quais há profissionais de saúde, e os cuidados solidários, onde a Terapia atua”, complementa.

A organizadora da palestra, psicóloga Marlene Rodrigues, é pioneira na Terapia Comunitária em Minas Gerais. Fundadora do Movimento Integrado de Saúde Comunitária (MISC Minas), ela possui hoje um Espaço de formação de terapeutas comunitários no distrito de Dom Lara. Denominado “Espaço de Saber”, o local sediou um curso ao longo do final de semana, ministrado pelo psiquiatra com o mesmo tema da palestra. “O Dr. Adalberto hoje representa uma autoridade no Brasil nessa questão da saúde mental. Ele trabalha com singularidade esse tema, com simplicidade, mas ao mesmo tempo tocando em aspectos profundos da vida do ser humano que passa por situações de desafio, em que ele não encontra respostas para suas perguntas”, considera.

Para o chefe de gabinete da Prefeitura de Caratinga, Hernandes Huebra, a discussão serve para que as pessoas vejam a importância da saúde da alma e não só do físico. “Estamos abertos a esse conhecimento, junto ao Espaço de Saber, dirigido pela Marlene. Estamos com a Secretaria de Saúde buscando essa parceria, para tentar trazer isso à comunidade”, apontou. Já para o Centro Universitário de Caratinga, segundo o professor de Psicologia, Caio César de Farias Gomes, a vinda do psiquiatra a Caratinga é uma oportunidade dos profissionais da área refletirem sobre sua atuação diante do tema. “Falar em Adalberto de Paula Barreto, por si só, já demonstra a importância da parceria do UNEC para essa palestra. Ele é conhecido mundialmente por seus estudos e trabalhos. E vem nos mostrar como é possível, na ciência e no setor público, proporcionarmos saúde e qualidade de vida às pessoas com tão poucos recursos, mas ao mesmo tempo tão nobres”, disse.