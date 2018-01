LIRAa aponta 5% de infestação de imóveis em Caratinga

Número de focos do mosquito Aedes aegypti mais que triplicou em relação ao último índice

CARATINGA– De acordo com o secretário Wagner Barbalho, o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) é feito periodicamente pela Secretaria Municipal de Saúde. A penúltima pesquisa feita durante o mês de outubro do ano passado apontou um nível de infestação predial de 1,1%. Já o primeiro levantamento de 2018 apresentou mais de 5% dos imóveis da cidade criando condições para que o Aedes aegypti se reproduza. Ou seja, o resultado é mais que o triplo do indicado no último LIRAa de 2017

“O município tem feito seu papel, trabalhado, mas precisamos do apoio da população. Que cada um tenha a responsabilidade de nos ajudar a criar uma nova cultura no nosso país, da responsabilidade que é de todos nós. É um inimigo poderoso que traz não mais só a dengue, mas Zika, Chikungunya, febre amarela e outras doenças. No ano passado tivemos um índice bem próximo desse, mas a população contribuiu”, relatou o secretário de Saúde.

O resultado é preocupante e a situação é de alerta com alto risco de surto arboviroses em Caratinga. “Nosso grande medo é que venha um surto de Chikungunya, e ela mata. Na região de Governador Valadares perdemos muitas vidas, por isso é preciso contribuir. Os agentes estão fazendo seu trabalho, mas temos que ver dentro de casa os recipientes, pneus, garrafa, o que tiver de depósito que irá propiciar o desenvolvimento da larva temos que combater. Caixas d’água, piscinas a céu aberto. Há dois meses encontramos uma grande quantidade de pneus, que nossos agentes tiveram que fazer o serviço de retirar a água e a empresa responsável que tem que fazer”.

Barbalho ressalta que a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que o número tolerável não deve ser superior a 1%. “Estamos bem acima. Com 1,1% nós já começamos a ligar o alerta, fizemos um chamado à população. O problema foi que no final do ano tivemos fortes chuvas na região, estávamos preparando um mutirão de limpeza junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que teve que sair para socorrer os distritos, o que acabou com toda nossa estratégia de limpeza. Mas, não há estratégia que se atinja o objetivo sem a colaboração da população”.

A Secretaria de Saúde contabiliza que mais de 45 mil imóveis recebem visita dos agentes de combate a endemias, que são devidamente identificados por uniformes. É importante que a população receba os agentes, mas outro desafio também são os lotes vagos. “Temos um código que prevê a multa para lotes vagos que não estejam devidamente limpos. A postura que o prefeito vai tomar daqui para a frente é definir as multas. Identificar os proprietários e começar a multá-los. Casas fechadas, a população precisa nos avisar, do contrário vamos criar um processo junto ao Ministério Público para dar um encaminhamento para isso”.

O DIÁRIO consultou o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, que aponta até o momento três casos prováveis de Dengue em Caratinga. Wagner Barbalho afirma que os registros ainda são “insignificantes”, mas ações já estão sendo intensificadas. “Apesar de que com as bombas costais temos feito naquelas áreas de maior intensificação, o estado está liberando, já mapeamos para começar a fazer o fumacê localizado. Em algumas ruas o pessoal vai começar a reclamar do cheiro, mas são ações que temos que fazer para que não tenhamos crise ou infestação”.

FEBRE AMARELA

Caratinga viveu um surto de febre amarela no início de 2017. Apesar da situação ter se normalizado nos últimos meses, o secretário faz um alerta. “Importante deixar claro que o vírus da febre amarela continua circulando no estado. Já têm mortes comprovadas na região central de Belo Horizonte e quem não vacinou precisa vacinar. Tivemos um dia D de vacinação contra febre amarela com pouca adesão da população, mas sabemos que por um motivo ou outro, algumas pessoas não vacinaram. Não podemos mais perder vidas por falta de vacina”.

No ano passado foram realizados mutirões de vacinação, tendo em vista a grave situação registrada no município. Mas, quem ainda não se vacinou ou está em dúvida, deve procurar o posto de saúde. “Quem vacinou o ano passado está imunizado. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a população de Caratinga e região quem vacinou com única dose, já é considerado imunizada. Creio que um número pequeno de pessoas que estava viajando que não vacinou no ano passado e que precisa vacinar. Está à disposição”.

FEBRE MACULOSA

O secretário aproveitou para esclarecer a informação que circula pela cidade, de que uma pessoa teria morrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por suspeita de febre amarela. “Teve suspeita, aplicamos todos os protocolos imediatamente. Todos os pacientes com suspeita o diagnóstico definido não foi febre amarela. Um foi febre maculosa, que já é endêmica na região. Mas, a população não precisa se preocupar. Se a pessoa que foi em um distrito, para um pasto, pegou carrapato e sentiu os sintomas, procura logo a UPA, explica a situação, será aplicado protocolo imediatamente e não vamos correr risco”.

De acordo com o Ministério da Saúde a febre maculosa brasileira (FMB) é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode que pode variar desde as formas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia (Rickettsia rickettsii), transmitida por carrapatos.

Os sintomas são febre de início súbito, dor de cabeça e nas articulações e/ou prostração, seguida de exantema máculo-papular, predominantemente nas palmas das mãos e plantas dos pés, que pode evoluir para petéquias, equimoses e hemorragias – além de histórico de picada de carrapatos e/ou ter frequentado área de transmissão de Febra Maculosa nos últimos 15 dias. Quanto mais rápido uma pessoa retirar os carrapatos de seu corpo, menor será o risco de contrair a doença. Nos casos de contato com áreas com presença de carrapatos, recomenda-se o uso de mangas longas, botas e calça comprida com a parte inferior colocada para dentro das meias. Dar preferência para roupas de cor clara, para facilitar a visualização dos carrapatos. Após a utilização, colocar todas as peças de roupas em água fervente para a retirada dos mesmos.