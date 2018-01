Pedras de crack e buchas de maconha apreendidas no Santa Cruz

CARATINGA – 20 pedras de crack e quatro buchas de maconha, além de R$ 75,40 e cápsulas usadas para acondicionar cocaína, foram recolhidos pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (15) na Rua José Alves Pereira, bairro Santa Cruz, Caratinga. Duas pessoas foram conduzidas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma guarnição da Polícia Militar fez monitoramento e notou que Wendel Filipe Teófilo Silveira, 18 anos, mantinha contato com várias pessoas. Segundo a PM, o jovem entregava algum objeto, e em seguida, o material era passado para uma menor, 14, que caminhava até o local onde mora.

No lugar onde a adolescente estava, nada de ilícito foi encontrado. Então, os policiais foram até a casa da menor, sendo atendidos pela irmã da suspeita, que autorizou a entrada no imóvel. Durante varredura, os militares apreenderam R$ 75,40, quatro buchas de maconha, 17 pedras de crack e uma sacola contendo cápsulas, além sacolinhas que são usadas para embalar drogas.

Os militares deixaram a casa e encontraram a menor junto de Wendel. Conforme a PM, foi percebido que o jovem repassou algo para a adolescente e ela se deitou em seu colo. Os suspeitos foram revistados, mas nada de irregular foi localizado com Wendel, porém a menor retirou três pedras de crack que estavam no bolso de seu short e as entregou aos policiais.

De acordo com a PM, foi observado nos registros policiais o vasto envolvimento de Wendel com o tráfico de drogas, além de registro a respeito de corrupção de menor. A adolescente disse Wendel mora com sua irmã e fica sempre na casa onde foram achados dinheiro e drogas.

Wendel e a menor foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.