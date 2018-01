Quatro mil reais roubados na zona rural de Entre Folhas

DA REDAÇÃO– Na noite desta segunda-feira (15), um roubo foi registrado no córrego Vai e Vem, zona rural de Entre Folhas. Os bandidos levaram cerca de 4 mil reais e três celulares.

A Polícia Militar recebeu ligação telefônica informando sobre o roubo no córrego Vai e Vem. Uma equipe da PM foi ao local e ouviu as vítimas, que relataram que três indivíduos, que estavam armados e com rostos encobertos, arrombaram a porta da casa, as renderam e as colocaram num quarto.

Conforme as vítimas, os autores pegaram três celulares e 50 reais. Em seguida, os marginais foram até a casa de um vizinho, onde também arrombaram a porta e pegaram cerca de 4 mil reais. Porém, outros vizinhos perceberam a ação criminosa e começaram a gritar, então os assaltantes atiraram com o intuito de intimidar e deixaram o local.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.